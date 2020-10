Σημαντική διάκριση της Κωτσόβολος στα Greek Hospitality Awards 2020

Συγκεκριμένα, η εταιρεία έλαβε Gold βραβεία στην κατηγορία Best Greek Hotel TechnologyInnovation και Best Hotel Entertainment & Technology Supplier και Silver βραβείο ως Best Hotel Supplier. Τα τελευταία 5 χρόνιαη Κωτσόβολος με την ομάδα K business έχει ενισχύσειδυναμικά την παρουσία της στον ξενοδοχειακό κλάδο με πρωτοποριακά, ολοκληρωμέναέργα και προηγμένες τεχνολογίες, όπως το «Ξενοδοχείο του Μέλλοντος» και το«Μηχανοστάσιο του Μέλλοντος» με σκοπό να προσφέρει σημαντική προστιθέμενη αξία σταξενοδοχεία και τον κλάδο του τουρισμού.

Η εταιρεία έχειδημιουργήσει μία μεγάλη γκάμα προϊόντων και λύσεων με πάνω από 350προσωποποιημένες υπηρεσίες που προσφέρουν τον απόλυτο, αυτοματοποιημένο έλεγχοστα συστήματα του ξενοδοχείου, ενώ παράλληλα, δημιουργούν μία μοναδική εμπειρίαδιαμονής. Σε μεγάλες εκδηλώσεις του χώρου, η K business Ομάδα της Κωτσόβολος συμμετέχει με τις δικές της προτάσειςγια την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος. Τόσο στη φετινή έκθεση HORECA2020, όσο και στο 4ο Hotel Tech Conference, οι ιδιοκτήτες ξενοδοχείων,καταλυμάτων, εστιατορίων και καφετεριών είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν γιαόλες τις επαγγελματικές λύσεις εμπνευσμένες από το μέλλον, όπως προσωποποιημένεςυπηρεσίες δωματίου μέσα από προηγμένα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, μοναδική ποιότητα ασφάλειας και υγιεινής μεεφαρμογές, όπως, μεταξύ άλλων, αισθητήρες πίεσης - θερμοκρασίας νερού,υπερσύγχρονες συσκευές που απλοποιούν τη διαδικασία προετοιμασίας των ημερήσιωνγευμάτων ή ροφημάτων και παραγγελιοληψία με ψηφιακή οθόνη στο χώρο τουεστιατορίου. Στο 4ο Hotel Tech Conference η εταιρεία διακρίθηκεως Best Hotel Supplier στο πλαίσιο των Hotel Tech Awards 2020.

Η τετραπλήβράβευση το 2020 επιβεβαιώνει την επιλογή της Κωτσόβολος να αναπτύσσειλύσεις ιδανικές για το σύγχρονο ξενοδοχειακό κλάδο. Η φιλοδοξία της εταιρείας είναινα ενδυναμώσει τους ανθρώπους να απολαμβάνουν κάθε στιγμή με την τεχνολογία, συμβάλλονταςστην ανάδειξη της χώρας μας ως κορυφαίο τουριστικό προορισμό.