To European Tour στο Aphrodite Hills Resort!

Mία από τις πιο προβεβλημένες διοργανώσεις γκολφ, το European Tour, θα φιλοξενήσει φέτος η Κύπρος και συγκεκριμένα το Aphrodite Hills Resort του Ομίλου PRODEA Investments & Invel Real Estate. Πρόκειται ίσως για τη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση που έγινε ποτέ στο νησί με χρηματικό έπαθλο €2,000,000, κορυφαίους γκόλφερ της παγκόσμιας κατάταξης και ζωντανή, παγκόσμια μετάδοση σε εκατομμύρια συνδρομητές.

Οι καλύτεροι γκόλφερ του κόσμου, θα βρίσκονται στην Πάφο,στο Aphrodite Hills Resort για 2 συνεχόμενες εβδομάδες από τις

26 Οκτωβρίου μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, συνοδευόμενοι από την ομάδα βοηθών, και την ομάδα παραγωγής του Ευρωπαϊκού Τουρνουά Γκολφ, συμπεριλαμβανομένων των τηλεοπτικών συνεργείων και επίσημων φορέων του αθλήματος και ιδιωτικών υγειονομικών συνεργείων. Όλοι οι συντελεστές του τουρνουά, οι οποίοι ανέρχονται στα 500 περίπου άτομα, θα ταξιδέψουν από το εξωτερικό και θα ακολουθούν αυστηρά πρωτόκολλα υγείας και προς αυτό το σκοπό θα υπάρχει στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας Κύπρου. Τα 2 τουρνουά θα διεξαχθούν χωρίς την παρουσία θεατών.

Το Aphrodite Hills PGA National Cyprus γήπεδο γκολφ, ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου και βραβευμένο ως το καλύτερο της Ευρώπης, θα φιλοξενήσει για πρώτη φορά τα 2 συνεχόμενα Ευρωπαϊκά τουρνουά. Η διοργάνωση τουρνουά τέτοιου βεληνεκούς, αποτελεί πολύ σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας με την παγκόσμια κοινότητα του γκολφ, η οποία απαριθμεί εκατομμύρια μέλη και πιστούς ακόλουθους, στο κατώφλι μάλιστα της εισαγωγής του αθλήματος στη λίστα με τα Ολυμπιακά αθλήματα.

Επιπλέον, οι σημαντικοί γκόλφερ που θα συμμετάσχουν στα τουρνουά, έχουν εκατοντάδες χιλιάδες ακόλουθους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας έτσι ακόμα μια τεράστια αλυσίδα προβολής του Aphrodite Hills Resort και της Κύπρου.

Η διοργάνωση της PGA European Tour, υπό την ευθύνη παραγωγής της ISM (International Sports Management), θα μεταδίδεται ζωντανά σε περισσότερα από 400 εκατομμύρια συνδρομητές σε όλο τον κόσμο, με πλήρη τηλεοπτική και ειδησεογραφική κάλυψη από τους Παραγωγούς του Ευρωπαϊκού Τουρνουά, καθώς και του Sky Sports Television Networks.

Το Aphrodite Hills Resort είναι, πλέον περήφανος, κάτοχος της πιστοποίησης Covid-Shield, κάτι που ενισχύει και τη στρατηγική του Resort για τη λειτουργία ενός προστατευμένου περιβάλλοντος ενώ συμβάλλει ουσιαστικά στην αύξηση της εμπιστοσύνης των επισκεπτών, των κατοίκων και του προσωπικού του.

Ο Γενικός Εκτελεστικός Διευθυντής (CEO) του Aphrodite Hills Resort, κ. Γιώργος Μισιρλής δήλωσε:

«Η επιλογή του Aphrodite Hills Resort ως χώρου διεξαγωγής μιας τέτοιας παγκόσμιας διοργάνωσης, μας τιμά ιδιαίτερα καθώς, πέραν της αναγνώρισης και προβολής των άριστων αθλητικών μας εγκαταστάσεων, αυτό αποτελεί και ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας, η οποία πρόκειται να έχει τη μεγαλύτερή της προβολή ως αθλητικός, τουριστικός, επενδυτικός αλλά και ένας υγειονομικά ασφαλής προορισμός.

Το γκολφ ανήκει στην κατηγορία των βασικών πυλώνων της ανάπτυξης του αθλητικού και κυρίως του ποιοτικού τουρισμού του τόπου μας. Αυτή τη στιγμή καλούμαστε να προβάλουμε τη δυναμική μας ως πυρήνας θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού για όλους τους μήνες του χρόνου.”

