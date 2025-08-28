Δημόσιες και Ιδιωτικές σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (πρώην ΙΕΚ). Ποιες ειδικότητες «ζητά» η αγορά εργασίας;

Η κινητικότητα που υπάρχει τα τελευταία χρόνια προς τις σχολές Επαγγελματικής Εκπαίδευσης είναι αξιοσημείωτη και σίγουρα φανερώνει ότι η νέα γενιά της Ελλάδας σιγά-σιγά ξεπερνά τις «παραδοσιακές αξίες» ως προς τις σπουδές και την επαγγελματική σταδιοδρομία.

Ένας αξιοσημείωτος αριθμός νέων που ξεπερνά κατά πολύ τις 25.000 γυρνάει την πλάτη στα πανεπιστήμια και επιλέγει την επαγγελματική κατάρτιση, γνωρίζοντας ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα θα μπορέσει να βγει με απαιτήσεις στην αγορά εργασίας να κατακτήσει μια θέση και να έχει καλές οικονομικές αποδοχές. Συνεπώς οι σπουδές στις δημόσιες και ιδιωτικές ΣΑΕΚ (πρώην ΙΕΚ) έχουν πλέον μεγάλη ζήτηση. Στις δημόσιες ΣΑΕΚ οι σπουδές είναι δωρεάν ενώ στις ιδιωτικές υπάρχουν δίδακτρα. Όμως και στις δυο περιπτώσεις οι υποψήφιοι μπορούν να εντοπίσουν την ειδικότητα, που τους ενδιαφέρει καθώς υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός από αυτές και όλες είναι προσαρμοσμένες στη σύγχρονη αγορά εργασίας. Όσο για την εισαγωγή δεν έχει δυσκολίες καθώς οι τρόποι είναι δύο. Μέσω του Παράλληλου Μηχανογραφικού αλλά και εκτός αυτού αρκεί να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Λυκείου. Οι ειδικότητες που λειτουργούν κάθε χρόνο σε όλες τις δημόσιες σχολές δημοσιεύονται κάθε χρόνο από το υπουργείο Παιδείας και τα παιδιά μπορούν να διαλέξουν αυτό που τους ταιριάζει και πιθανά να είναι και κοντά στα σπίτι τους για να αποφύγουν και τα μεγάλα έξοδα.

Ιδιωτικές σχολές

Ένα συντριπτικό ποσοστό των αποφοίτων σε σχετικές έρευνες που πραγματοποιούνται φαίνεται ότι εργάζονται σε τομέα σχετικό με την ειδικότητά τους γεγονός που κάνει τις σπουδές στις ιδιωτικές σχολές ιδιαίτερα ελκυστικές. Οι σπουδαστές έχουν πολλά προνόμια και δυνατότητες , ενώ η πρακτική άσκηση των σπουδαστών στις μεγαλύτερες εταιρείες της αγοράς είναι πρωτεύον μέλημά καθώς οι ιδιωτικές σχολές έχουν συνεργασίες με εκατοντάδες επιχειρήσεις και στηρίζουν τα παιδιά ώστε να βρουν δουλειά άμεσα . Μάλιστα ορισμένα διατηρούν γραφεία Εργασίας και Εξειδικευμένους Συμβούλους Καριέρας , οι οποίοι προσφέρουν επαγγελματικές συμβουλές και καθοδήγηση για τα πρώτα επαγγελματικά βήματα. Βοηθούν στη σύνταξη βιογραφικών, ενημερώνουν για τις διαθέσιμες θέσεις που σχετίζονται με την ειδικότητά τους, προωθούν βιογραφικά , διοργανώνουν ημερίδες και σεμινάρια επαγγελματικής ανάπτυξης, καθώς και Ημέρες Καριέρας, ώστε σπουδαστές και απόφοιτοι να έρχονται σε επαφή με εκπροσώπους κορυφαίων εταιρειών.

Οι 39 ειδικότητες υψηλής ζήτησης

Σύμφωνα με στοιχεία της ΔΥΠΑ οι 39 ειδικότητες υψηλής ζήτησης, σύμφωνα για το έτος κατάρτισης 2023-2024 ήταν είναι οι εξής:

Βοηθός εργοθεραπείας

Βοηθός ιατρικών εργαστηρίων

Βοηθός νοσηλευτικής γενικής νοσηλείας

Βοηθός παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας

Βοηθός φαρμακείου

Βοηθός φυσικοθεραπευτή

Γραμματέας ανωτέρων και ανωτάτων στελεχών

Γραφιστική εντύπου και ηλεκτρονικών μέσων

Δημοσιογραφίας, συντακτών και ρεπόρτερ

Διασώστης – πλήρωμα ασθενοφόρου

Ειδικός αισθητικής & τέχνης του μακιγιάζ

Ειδικός θρησκευτικού τουρισμού και προσκυνηματικών περιηγήσεων

Μουσική τεχνολογία

Στέλεχος διατροφής και διαιτολογίας

Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας

Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της ναυτιλίας

Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα της υγείας

Στέλεχος διοίκησης και οικονομίας στον τομέα του τουρισμού

Στέλεχος εμπορίας, διαφήμισης και προώθησης προϊόντων (marketing)

Στέλεχος μηχανογραφημένου λογιστηρίου – φοροτεχνικού γραφείου

Στέλεχος μονάδων φιλοξενίας

Στέλεχος υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics)

Τέχνη φωτογραφίας

Τεχνικός αισθητικός ποδολογίας – καλλωπισμού νυχιών και ονυχοπλαστικής

Τεχνικός αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής

Τεχνικός αυτοματισμών

Τεχνικός δικτύων και τηλεπικοινωνιών

Τεχνικός εγκαταστάσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Τεχνικός εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού

Τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσα / web designer-developer / video

games)

Τεχνικός κομμωτικής τέχνης

Τεχνικός μαγειρικής τέχνης – αρχιμάγειρας (Chef)

Τεχνικός μηχανικός θερμικών εγκαταστάσεων και μηχανικός τεχνολογίας πετρελαίου

και φυσικού αερίου

Τεχνικός μηχανοτρονικής οχημάτων

Τεχνικός υπολογιστικών συστημάτων

Τεχνικός φαρμάκων, καλλυντικών και παρεμφερών προϊόντων

Τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφοριών στην ταξιδιωτική βιομηχανία

Τουριστικός συνοδός

Φύλακας μουσείων και αρχαιολογικών χώρων

Σε γενικές γραμμές φαίνεται ότι ειδικότητες με τη μεγαλύτερη ζήτηση στην αγορά εργασίας είναι αυτές που σχετίζονται με την τεχνολογία, τον τουρισμό και την υγεία, όπως: τεχνικός εφαρμογών πληροφορικής (πολυμέσα/web designer-developer/video games), τεχνικός κομμωτικής τέχνης, τεχνικός μαγειρικής τέχνης, βοηθός φυσικοθεραπείας, βοηθός βρεφονηπιοκόμων, βοηθός φαρμακείου και ειδικοί τουρισμού.

Αναλυτικότερα, οι ειδικότητες αυτές περιλαμβάνουν:

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής (Πολυμέσα/Web designer-Developer/Video Games):Η ψηφιακή εποχή απαιτεί συνεχώς εξειδικευμένο προσωπικό για την ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων, εφαρμογών και ψηφιακού περιεχομένου. Τεχνικός Κομμωτικής Τέχνης: Η ζήτηση για υπηρεσίες κομμωτηρίου παραμένει σταθερή, καθιστώντας την ειδικότητα αυτή μια ασφαλή επιλογή. Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης: Η εστίαση και ο τουρισμός δημιουργούν συνεχώς θέσεις εργασίας για εξειδικευμένους μάγειρες. Βοηθός Φυσικοθεραπείας: Η αύξηση του προσδόκιμου ζωής και η ανάγκη για αποκατάσταση αυξάνουν τη ζήτηση για βοηθούς φυσικοθεραπευτών. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων: Η φροντίδα των παιδιών είναι μια διαρκής ανάγκη, καθιστώντας την ειδικότητα αυτή μια σταθερή επιλογή. Βοηθός Φαρμακείου: Η ζήτηση για φαρμακευτικές υπηρεσίες παραμένει υψηλή, με αποτέλεσμα την ανάγκη για εξειδικευμένο προσωπικό. Ειδικοί Τουρισμού :Η τουριστική βιομηχανία αναπτύσσεται συνεχώς, δημιουργώντας θέσεις εργασίας για ειδικούς στον τουρισμό, όπως ξεναγοί, διοργανωτές εκδηλώσεων και υπάλληλοι τουριστικών γραφείων.

Πόσο διαρκεί η φοίτηση

Στις ΣΑΕΚ εγγράφονται οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καθώς επίσης και φοιτητές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η φοίτηση διαρκεί συνολικά πέντε (5) εξάμηνα. Η θεωρητική και η εργαστηριακή κατάρτιση ολοκληρώνεται στα τέσσερα (4) εξάμηνα ενώ στο πέμπτο (5) εξάμηνο πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή μαθητεία, η οποία διαρκεί 960 ώρες. Μέσω αυτής, οι εκπαιδευόμενοι αποκτούν επαγγελματική εμπειρία που είναι απαραίτητη για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας. Συνολικά, κάθε έτος κατάρτισης αποτελείται από δέκα τέσσερις (14) πλήρεις εβδομάδες. Το χειμερινό εξάμηνο διαρκεί από τον Οκτώβριο έως τον Φεβρουάριο ενώ το εαρινό εξάμηνο αρχίζει αντίστοιχα από τον Φεβρουάριο και ολοκληρώνεται τον Ιούνιο. Τα μαθήματα που παρακολουθούν οι καταρτιζόμενοι είναι υποχρεωτικά. Στα θεωρητικά μαθήματα, οι μαθητές αποκτούν τις απαραίτητες γνώσεις πάνω στο αντικείμενο που έχουν επιλέξει για να καταρτιστούν. Όλες οι εξετάσεις είναι υποχρεωτικές και, για να θεωρηθούν επιτυχείς για τον εξεταζόμενο, θα πρέπει να έχει γενικό μέσο όρο από πέντε (5) και άνω. Ο γενικός μέσος όρος καθορίζεται από τις εξετάσεις Προόδου κατά 40% και από τις εξετάσεις Εξαμήνου κατά 60%.

Τι είναι οι Εξετάσεις Πιστοποίησης

Οι καταρτιζόμενοι που ολοκληρώνουν επιτυχώς τις εξετάσεις και την πρακτική άσκηση, αποφοιτούν από τις ΣΑΕΚ και λαμβάνουν τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (Β.Ε.Κ.) με την οποία μπορούν να συμμετάσχουν σε εξετάσεις πιστοποίησης. Εξετάσεις Πιστοποίησης ΙΕΚ . Αυτές διεξάγονται δύο (2) φορές το χρόνο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). Χωρίζονται σε δύο μέρη, το θεωρητικό και το πρακτικό και βασίζονται στις αποκτηθείσες γνώσεις των αποφοίτων. Στους επιτυχόντες δίνεται το πτυχίο ή δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) και οι κάτοχοι αυτού του πτυχίου μπορούν να διοριστούν στο Δημόσιο ή να πάρουν μόρια σε διάφορους διαγωνισμούς του Α.Σ.Ε.Π.