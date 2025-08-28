Εθνικό Απολυτήριο: Πότε θα εφαρμοστεί σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης;

Ποια θέση θα κρατήσουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης;

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της κυβέρνησης η εφαρμογή του συστήματος του Εθνικού απολυτηρίου θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τους μαθητές της Α΄ Λυκείου 2029-2030 και θα οδηγήσει σε αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ, το 2032. Αυτό είναι στις κυβερνητικές προθέσεις αλλά μέχρι να φτάσουμε έως εκεί (δηλαδή σε 7 χρόνια) πρέπει να κυλήσει πολύ νερό στο…αυλάκι και το κυριότερο να υπάρχει διακομματική, εκπαιδευτική και κοινωνική συναίνεση διαφορετικά θα οδηγηθούμε σε ταλαιπωρία της νέας γενιάς, όπως κάθε φορά στο παρελθόν, που έγιναν αλλαγές χωρίς σοβαρό σχεδιασμό. Η αλλαγή του συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ είναι εξαιρετικά σοβαρό και αφορά εκατομμύρια ελληνικές οικογένειες οι οποίες στενάζουν για να σπουδάσουν τα παιδιά τους και σίγουρα δεν θέλουν «πειράματα» σε βάρος της νέας γενιάς. Στην αρχή του καλοκαιριού το ΠΑΣΟΚ κατέθεσε πρόταση διαλόγου για την καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου και ακολούθησε συζήτηση στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, όπου σχεδόν όλοι συμφώνησαν ότι το σημερινό σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ θέλει βελτίωση.

Από την πλευρά του υπουργείου Παιδείας η υπουργός Σοφία Ζαχαράκη ναι μεν μίλησε για την έναρξη ενός ευρύ εθνικού διαλόγου για το μέλλον του Λυκείου, του Εθνικού Απολυτηρίου και του συστήματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αλλά δεν έθεσε και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Η υπουργός εμφανίστηκε κατηγορηματική ως προς την αποφυγή αιφνιδιαστικών αλλαγών, διαβεβαιώνοντας ότι δεν θα αλλάξει το ισχύον σύστημα Πανελλαδικών για τους σημερινούς μαθητές. Οι αλλαγές θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή μετά το 2029, δίνοντας χρόνο για διαβούλευση, θεσμική ωρίμανση και συνεννόηση. «Δεν θέλουμε να αιφνιδιάσουμε. Θέλουμε να δώσουμε προοπτική στο σύστημα. Είναι χρέος μας να ξεκινήσουμε με υπευθυνότητα και σαφές χρονοδιάγραμμα», τόνισε η κ. Ζαχαράκη. Σύμφωνα με τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς το νέο πλαίσιο του Λυκείου θα περιλαμβάνει τα εξής: Καθιέρωση προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων και στις τρεις τάξεις. Αναβαθμισμένη Τράπεζα Θεμάτων. Εσωτερικά και εξωτερικά εργαλεία εποπτείας και αξιολόγησης. Η υπουργός μάλιστα έχει δηλώσει ότι έχουν ήδη συγκροτηθεί δύο επιστημονικές επιτροπές, με τη συμμετοχή του ΙΕΠ και πανεπιστημιακών, οι οποίες επεξεργάζονται σενάρια για τον συνυπολογισμό των βαθμών στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου στον τελικό βαθμό απολυτηρίου, αλλά μέχρι στιγμής δεν γνωρίζουμε τίποτα παραπάνω.

Τι είναι το Εθνικό Απολυτήριο

Το Εθνικό απολυτήριο θα αποκτάται με την επιτυχή ολοκλήρωση του Λυκείου. Για τον προσδιορισμό του βαθμού του Εθνικού Απολυτηρίου θα συνυπολογίζονται οι βαθμοί και των 3 τάξεων του Λυκείου, με ειδικό συντελεστή ανά τάξη. Επίσης, σύμφωνα με την κυβέρνηση καθιερώνονται οι γραπτές προαγωγικές εξετάσεις από τάξη σε τάξη για όλο το Λύκειο, με επιλογή των θεμάτων μέσα από την Τράπεζα Θεμάτων διαβαθμισμένης δυσκολίας

Οι θέσεις των κομμάτων

ΠΑΣΟΚ

Την πρόταση να διεξαχθεί εθνικός διάλογος που θα οδηγήσει στην κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων -ως έχουν σήμερα- και στη θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου, εισηγήθηκε ο τομεάρχης παιδείας του ΠΑΣΟΚ Στέφανος Παραστατίδης. Όπως είπε ο ίδιος στην επιτροπή μορφωτικών υποθέσεων της Βουλής στόχος είναι το ξεκίνημα ενός ανοιχτού, αξιόπιστου, δημοκρατικού διαλόγου, με την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή των πολιτικών κομμάτων, της ακαδημαϊκής κοινότητας, ειδικών εμπειρογνωμόνων, εκπαιδευτικών και μαθητών, με σκοπό την αναμόρφωση του Ελληνικού Λυκείου, την θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου και την διαμόρφωση ενός σύγχρονου, δίκαιου, αδιάβλητου και ανθρώπινου συστήματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.Αυτό που θέλουμε είναι έναν στρατηγικό σχέδιο με οδικό χάρτη και σαφές χρονοδιάγραμμα για την οργάνωση ενός σοβαρού διαλόγου για την εκπαίδευση της χώρας.

ΣΥΡΙΖΑ

Ο ΣΥΡΙΖΑ από την πλευρά του θεωρεί ότι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης οδηγεί σε συστηματική αποδόμηση της δημόσιας εκπαίδευσης, τονίζοντας πως το νέο μοντέλο του Εθνικού Απολυτηρίου μετατρέπει το σχολείο σε εξεταστικό κέντρο αποκλεισμού και όχι σε παιδαγωγική κοινότητα. Θεωρεί ότι η θέσπιση του Εθνικού Απολυτηρίου ενισχύει την πίεση στους μαθητές, μετατρέπει το Λύκειο σε μηχανισμό διαρκούς εξέτασης και αποκλεισμού και ακυρώνει στην πράξη τον παιδαγωγικό του ρόλο. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει καταθέσει προτάσεις για ένα δημοκρατικό και συμπεριληπτικό σχολείο, που στηρίζει τους μαθητές, εμπιστεύεται τους εκπαιδευτικούς και δημιουργεί ευκαιρίες για όλους. Θέλουμε ένα απολυτήριο που να βασίζεται στην εκπαιδευτική διαδικασία και όχι σε εξετάσεις εξόντωσης. Ένα σύστημα πρόσβασης που να δίνει ίσες ευκαιρίες και να ενισχύει την κοινωνική κινητικότητα, και όχι να αναπαράγει τις ανισότητες.

ΚΚΕ

Σύμφωνα με το ΚΚΕ α σήμερα οι πανελλαδικές εξετάσεις σημαίνουν στην καλύτερη των περιπτώσεων φροντιστήριο από τη Β’ Λυκείου, με το «Εθνικό Απολυτήριο» τα φροντιστήρια θα πολλαπλασιαστούν, αφού θα αφορούν όλα τα μαθήματα της κάθε τάξης συν τις πανελλαδικές! Η προετοιμασία θα ξεκινάει από το Δημοτικό και το Γυμνάσιο, προκειμένου να μη μένουν κενά που θα αποτυπώνονται στους βαθμούς του Λυκείου. Η πίεση προς μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς θα εκτιναχθεί, το Λύκειο θα γίνει ατέλειωτος Γολγοθάς και οι ταξικοί φραγμοί θα πολλαπλασιαστούν, σπρώχνοντας πρόωρα ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό μαθητών εκτός της γενικής παιδείας