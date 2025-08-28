H σχολική τσάντα. Με ποια κριτήρια πρέπει να κάνουν οι γονείς την επιλογή;

Πότε προκαλούνται προβλήματα στα παιδιά; Τι συνιστούν οι ορθοπεδικοί;

Η επιλογή της σχολικής τσάντας είναι μια …κατηγορία από μόνη της και δύσκολη υπόθεση. Τα παιδιά έχουν τις δικές τους απαιτήσεις, οι γονείς συνήθως δεν συμφωνούν με τις επιλογές τους και οι ορθοπεδικοί συνιστούν προσοχή. Το σίγουρο πάντως είναι ότι η επιλογή και αγορά της σχολικής τσάντας είναι μια χαρούμενη στιγμή για τα παιδιά που ετοιμάζονται για το σχολείο και πρέπει να φύγουν από το κατάστημα αγοράς ευχαριστημένα για κάτι που θα κουβαλάνε μια ολόκληρη σχολική χρονιά. Γι αυτό οι γονείς πρέπει να δείξουν υπομονή για να μπορέσουν να τα συνδυάσουν όλα. Ειδικά για τα πολύ μικρά παιδιά η επιλογή πρέπει να γίνεται με σοβαρότητα για να μην επηρεαστεί η σωματική ανάπτυξη των μαθητών. Οι επιστήμονες διαρκώς συνιστούν επιμέλεια στη αγορά της τσάντας γιατί το βάρος προκαλεί μυοσκελετικά προβλήματα στα παιδιά και μάλιστα σοβαρά. Για αυτό λένε σε γενικές γραμμές ότι οι σχολικές τσάντες δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 15% του σωματικού βάρους του παιδιού.

Πώς πρέπει να γίνεται η επιλογή σχολικής τσάντας

UNSPLASH

Για να είναι κατάλληλη για το παιδί πρέπει να έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

Να είναι ανθεκτική και κατασκευασμένη από ποιοτικά υλικά ώστε να αντέχει στη συχνή χρήση, για όλο τον χρόνο ή και περισσότερο Να είναι άνετη με ανατομική πλάτη ώστε το παιδί μπορεί να τη ρυθμίσει σωστά και μόνο του Φαρδείς ιμάντες με βάτες για τους ώμους. Να υπάρχουν δύο ιμάντες για τους ώμους και όχι μόνο ένας που περνά διαγώνια μπροστά από το σώμα του μαθητή. Στο πίσω μέρος (εκείνο που έρχεται σε επαφή με την πλάτη), η ύπαρξη φαρδιάς βάτας κάνει τις τσάντες να είναι πιο αναπαυτικές. Να έχει πολλές θήκες – διαμερίσματα και τα πιο βαριά βιβλία να τοποθετούνται στην θήκη η οποία εφάπτεται με την πλάτη. Να έχει το κατάλληλο μέγεθος για το παιδί ώστε να μην είναι ούτε πολύ μεγάλη ούτε πολύ μικρή. Το ιδανικό είναι να χωρά όλα τα απαραίτητα αντικείμενα, χωρίς να είναι πολύ βαριά. Ο ιμάντας που περνά από τη μέση, επιτρέπει καλύτερη πρόσδεση της τσάντας στο σώμα και καλύτερη κατανομή του βάρους της. Η ίδια η τσάντα, δεν πρέπει να είναι βαριά αλλά ελαφριά. Οι σχολικές τσάντες με ρόδες είναι πολύ καλή επιλογή διότι επιτρέπουν στους μαθητές να μην τις φορτώνονται. Η σχολική τσάντα δεν πρέπει να είναι πολύ βαριά, ώστε το παιδί να μπορεί να τη μεταφέρει εύκολα. Είναι σημαντικό να γίνει επιλογή μιας τσάντας με εργονομική σχεδίαση, ώστε το βάρος να κατανέμεται ομοιόμορφα στους ώμους του παιδιού Είναι καλύτερα αν η τάξη του παιδιού βρίσκεται στο ισόγειο και δεν χρειάζεται να ανεβοκατεβαίνει σκάλες να διαλέξετε μια τσάντα με ρόδες Αν πρέπει όμως να ανεβαίνει σκάλες είναι καλύτερο το σακίδιο πλάτης, Τα σχέδια της τσάντας και τα χρώματα έχουν σημασία για τα παιδιά. Καλό θα ήταν λοιπόν να αρέσει στο παιδί και να την θέλει Να είναι αδιάβροχη, για να μην βρέχεται το περιεχόμενο της όταν βρέχει. Να έχει σκληρό, ανθεκτικό στην τριβή κάτω πάνελ για όλες εκείνες τις φορές που το παιδί σου σέρνει την τσάντα στο πάτωμα της τάξης Να έχει άνετη λαβή από πάνω, για να μπορεί ένα παιδί να πιάσει το σακίδιο από την κορυφή, εάν χρειάζεται.

Η χρήση της τσάντας

Πρέπει να λέτε στα παιδιά ότι πρέπει να τοποθετούν και τους δύο ιμάντες στους ώμους και όχι μόνο τον ένα. Εάν μεταφέρουν την τσάντα με μόνο ένα ιμάντα, καταπονούν τους μυς και βλάπτουν τη σπονδυλική τους στήλη.

Το περιεχόμενο της τσάντας πρέπει να είναι όσο το δυνατό πιο ελαφρύ. Τα αντικείμενα που δεν είναι εντελώς απαραίτητα, να αφαιρούνται και να παίρνουν μόνο τα βιβλία της ημέρας μαζί τους

Να χρησιμοποιούν όλα τα μέρη της τσάντας. Η κατανομή των βιβλίων σε αυτή να γίνεται ομοιόμορφα ώστε να υπάρχει σωστή κατανομή του βάρους.

Τι λένε οι γιατροί για τις σχολικές τσάντες

Το βάρος της τσάντας σχετίζεται με την εμφάνιση πόνου στη μέση και τη ράχη των παιδιών. Αυτός είναι και ο κύριος λόγος ανησυχίας των γονιών. Συνεπώς το βάρος της τσάντας πρέπει να είναι μικρό και οι γονείς να ρωτούν τα παιδιά εάν δυσκολεύονται ή πονούν κατά τη μεταφορά της τσάντας λόγω του βάρους της. Δεν πρέπει να υπερτονίζουν ούτε να αγνοούν τους πόνους στη μέση και την πλάτη.