Ποιες σπουδές προτιμά η νέα γενιά;

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος σε Ελλάδα και παγκόσμιο επίπεδο και η αγωνία της αποκατάστασης μέσω των «έξυπνων» σπουδών.

Με δεδομένο ότι η τεχνολογία προχωράει πλέον με εξαιρετικά ταχύτατους ρυθμούς φέρνοντας ραγδαίες αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων η αγωνία της νέας γενιάς να προσαρμοστεί είναι απολύτως κατανοητή και δικαιολογημένη. Σήμερα τα παιδιά που φοιτούν στο λύκειο γνωρίζουν πολύ καλά ότι όχι μόνο πρέπει να κάνουν σωστές επιλογές σπουδών αλλά και ότι κατά τη διάρκεια της ζωής τους θα χρειαστεί να αλλάξουν επαγγελματική απασχόληση πολλές φορές και πάντα θα πρέπει να είναι σε «επιφυλακή» και να εφοδιάζονται με νέες γνώσεις και δεξιότητες.

Αυτό τους προκαλεί άγχος και γι΄αυτό προσπαθούν από τα 18 τους να επιλέξουν την καλύτερη λύση για το μέλλον τους, πράγμα μάλλον δύσκολο. Ηδη η νέα γενιά δείχνει να απομακρύνεται από τα λεγόμενα παραδοσιακά επαγγέλματα και να στρέφεται σε τομείς της τεχνολογίας της πληροφορικής και μηχανικής, της βιοπληροφορικής και οτιδήποτε σχετίζεται με την υγεία και τη γενικότερη ανθρώπινη φροντίδα, το φυσικό περιβάλλον, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τα τρόφιμα και τον τουρισμό. Η ανάγκη να εντοπιστούν τα επαγγέλματα του μέλλοντος είναι μεγάλη και ακόμη και η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει μια χαρτογράφηση στα νέα δεδομένα της αγοράς εργασίας. Το υπουργείο Εργασίας μάλιστα ζήτησε από τη Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων να αντλήσει αναλυτικά στατιστικά στοιχεία από τον Μηχανισμό Διάγνωσης Αναγκών της Αγοράς Εργασίας για τη ζήτηση των επαγγελμάτων ανά την επικράτεια.

Τα επαγγέλματα του μέλλοντος στην Ελλάδα

Από τα στατιστικά φαίνεται ότι που προκύπτουν από τη ζήτηση των επαγγελμάτων σε κάθε νομό της χώρας, η Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων αποκρυπτογράφησε τις τάσεις των επαγγελμάτων. Οι τεχνολογίες virtual Reality ή Augmented Reality διαδραματίζουν ήδη σημαντικό ρόλο σε τομείς όπως η ιατρική, η διαφήμιση, ο πολιτισμός, αυξάνοντας το εύρος εύρεσης εργασίας σε επιστήμονες των υπολογιστών και προγραμματιστές.

Το ίδιο ισχύει για το επιστημονικό πεδίο της εφαρμοσμένης πληροφορικής και της μηχανικής πληροφορικής που μπορεί να οδηγήσει σε απασχόληση σε τομείς όπως η πολιτισμική τεχνολογία και επικοινωνία. Η ανάλυση δεδομένων είναι ίσως ο πιο υποσχόμενος κλάδος σε διάφορα συναφή επαγγέλματα με σοβαρές ευκαιρίες. Οι επιστήμονες των δεδομένων βοηθούν φορείς, οργανισμούς και εταιρείες διαχειρίζονται, να αποθηκεύουν και να προστατεύουν τα δεδομένα τους. Η Γενική Διεύθυνση Εργασιακών Σχέσεων έχει καταλήξει στους τέσσερις βασικούς πυλώνες που θα έχουν ζήτηση τις επόμενες δεκαετίες στην Ελλάδα:

Τουρισμός και φιλοξενία

Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών

Βιομηχανία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Γεωργία και τεχνολογία τροφίμων

Ειδικότερα, οι τομείς που φαίνεται να συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι:

Τεχνολογία και Πληροφορική:

Μηχανικοί λογισμικού, επιστήμονες δεδομένων, ειδικοί σε δίκτυα και βάσεις δεδομένων, ειδικοί σε τεχνολογίες εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, αναλυτές πληροφοριακών συστημάτων.

Μηχανική:

Μηχανικοί αυτοματισμών, βιομηχανικών εγκαταστάσεων, ηλεκτρονικών συστημάτων και δικτύων.

Ιατρική και Υγεία:

Επαγγελματίες υγείας με έμφαση στην ανθρώπινη φροντίδα, όπως εργοθεραπευτές, ψυχολόγοι, γηρίατροι, και ειδικοί στην βιοπληροφορική.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:

Μηχανικοί και τεχνικοί που εξειδικεύονται στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση.

Διαχείριση δεδομένων:

Ειδικοί στην ανάλυση, αποθήκευση και προστασία των δεδομένων.

Τουρισμός και Φιλοξενία:

Επαγγελματίες που συνδυάζουν τις γνώσεις τους στην τεχνολογία με τον τουρισμό και τη φιλοξενία.

Γεωργία και Τεχνολογία Τροφίμων:

Ειδικοί στην βιώσιμη γεωργία και την ασφάλεια των τροφίμων.

Επιπλέον, οι δεξιότητες που αναζητούνται σε αυτά τα επαγγέλματα είναι:

Οι 5 τομείς και τα 12 επαγγέλματα του μέλλοντος καθώς και τις ενδεικτικές σχετικές σπουδές που μπορεί να ακολουθήσει κάποιος στην Ελλάδα προκειμένου να σταδιοδρομήσει σε αυτά τα επαγγέλματα είναι οι εξής:

Τομέας Πληροφορικής

Ειδικοί στην Τεχνητή Νοημοσύνη και στη Μηχανική Μάθηση (AI and Machine Learning Specialists)

Αναλύουν δεδομένα και αναπτύσσουν μοντέλα μηχανικής μάθησης για να λύσουν προβλήματα και να προβλέψουν τις μελλοντικές τάσεις.

Σπουδές: Πληροφορική, Μηχανικών Πληροφορικής, Μηχανολόγων Μηχανικών.

Αναλυτές Ασφάλειας Πληροφοριών (Information Security Analysts)

Προστατεύουν τις πληροφορίες, τις βάσεις δεδομένων και τα δίκτυα μίας επιχείρησης από παραβιάσεις δεδομένων και κυβερνοεπιθέσεις. Οι αναλυτές ασφάλειας πληροφοριών είναι απαραίτητοι σε όλες τις εταιρείες που διατηρούν ευαίσθητα δεδομένα και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, της διακυβέρνησης, της τεχνολογίας, των οικονομικών, της ενέργειας και πολλών άλλων.

Σπουδές: Πληροφορική, Μαθηματικά, Στατιστική.

Προγραμματιστές Blockchain (Blockchain Developers)

Δημιουργούν, δοκιμάζουν και διαχειρίζονται εφαρμογές, λογισμικά και συστήματα βασισμένα στην τεχνολογία blockchain. Τα blockchain είναι βάσεις δεδομένων. Tα αρχεία blockchain αντί να αποθηκεύονται σε έναν κεντρικό διακομιστή στον οποίο έχουν πρόσβαση όλοι οι χρήστες, αποθηκεύονται στους υπολογιστές των χρηστών σε όλο τον κόσμο. Η τεχνολογία blockchain διασφαλίζει την προστασία και την ασφάλεια των συναλλαγών και των δεδομένων.

Σπουδές: Πληροφορική, Μαθηματικά, Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού.

Τομέας: Περιβάλλον και Βιώσιμη Ανάπτυξη

Ειδικοί σε Βιωσιμότητα (Sustainability Specialists)

Εργάζονται για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση βιώσιμων πρακτικών και πολιτικών σε επιχειρήσεις, κυβερνήσεις και κοινότητες.

Σπουδές: Οικονομικών Επιστημών, Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πολιτικών Επιστημών, Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Μηχανικοί Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Renewable Energy Engineers)

Σχεδιάζουν, αναπτύσσουν και διαχειρίζονται συστήματα παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όπως ήλιος, αέρας, νερό, βιομάζα.

Σπουδές: Μηχανολόγων Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανικών Περιβάλλοντος.

Τομέας: Επιχειρήσεις και Οικονομία

Αναλυτές Επιχειρηματικής Ευφυίας (Business Intelligence Analysts)

Αναλύουν δεδομένα και πληροφορίες προκειμένου να μπορούν να παρέχουν στρατηγικές επιχειρηματικές συμβουλές και να στηρίξουν τη διαδικασία λήψης αποφάσεων εντός μιας επιχείρησης. Ο ρόλος τους είναι κρίσιμος για την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων και τη βελτίωση της απόδοσης μιας επιχείρησης.

Σπουδές: Πληροφορική, Οικονομικών Επιστημών, Διοίκηση Επιχειρήσεων.

Ειδικοί στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό (Digital Transformation Specialists)

Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν στρατηγικές για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων και συμβουλεύουν τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενσωματώσουν νέες τεχνολογίες στον οργανισμό τους.

Σπουδές: Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας.

Μηχανικοί DevOps (DevOps Engineers)

Είναι υπεύθυνοι για την εφαρμογή των πρακτικών και μεθόδων DevOps σε μια επιχείρηση. Εντοπίζει προβλήματα παραγωγής, δοκιμάζει και αναπτύσσει λογισμικό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών.

Σπουδές: Πληροφορική, Μηχανικών Πληροφορικής.

Τομέας Μηχανικής