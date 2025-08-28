Πως θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά;

Οι αλλαγές σε βιβλία και προγράμματα. Οι κανόνες για τα κινητά και οι σχολικοί λαχανόκηποι

Στις 11 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει και φέτος η νέα σχολική για σχεδόν 1.370.00 μαθητές και χιλιάδες μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς. Από την πλευρά, του υπουργείου Παιδείας, σταθερός στόχος είναι να ξεκινήσουν τα σχολεία χωρίς μεγάλες ελλείψεις σε εκπαιδευτικό προσωπικό ενώ φέτος διορίστηκαν σε μόνιμες θέσεις επιπλέον 10.000 δάσκαλοι και καθηγητές. Τα βιβλία ήδη έχουν φτάσει στα σχολεία και θα δοθούν στα παιδιά από την πρώτη μέρα και μετά τον καθιερωμένο αγιασμό. Το υπουργείο Παιδείας έχει εξαγγείλει για το νέο σχολικό έτος αλλαγές και καινοτομίες όπως για παράδειγμα οι σχολικοί λαχανόκηποι σε νηπιαγωγεία και δημοτικά αλλά αυτό θα φανεί το επόμενο διάστημα αν θα μπορέσει να εφαρμοστεί καθώς υπάρχουν και «τεχνικά» προβλήματα μιας και δεν υπάρχουν σε όλα τα σχολεία κατάλληλοι χώροι. Σύμφωνα λοιπόν με όσα έχει ανακοινώσει το υπουργείο Παιδείας μέχρι τώρα φέτος αναμένεται να ισχύσουν τα εξής:

Διδακτέα ύλη δύο “ταχυτήτων” στα Δημοτικά και Γυμνάσια

Όπως έχει εξαγγελθεί από φέτος θα υπάρχει διδακτέα ύλη δύο “ταχυτήτων” και θα εφαρμοστεί από το νέο σχολικό έτος στα Δημοτικά Σχολεία και στις τρεις τάξεις του Γυμνασίου. Πρόκειται για την υποχρεωτική ύλη, και την προαιρετική. Η υποχρεωτική ύλη θα είναι αυτή οποία θα ορίζεται ως υποχρέωση του εκπαιδευτικού να τη διδάσκει στους μαθητές και να την ολοκληρώσει μέχρι τέλος του του διδακτικού έτους. Η προαιρετική ύλη είναι αυτή η οποία θα ορίζεται ότι ο διδάσκων θα τη διδάσκει, εάν ο ίδιος το κρίνει. Ο όγκος της προαιρετικής ύλης, δεν θα είναι οριζόντιος, αλλά από μερικές ασκήσεις μέχρι και το 30% επί του συνόλου της ύλης. Χαμηλό ποσοστό προαιρετικής διδακτέας ύλης αναμένεται να έχουν τα Μαθηματικά και η Γλώσσα, Κι αυτό διότι οι μαθητές για να μπορέσουν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα αυτά στην επόμενη τάξη θα πρέπει να έχουν ευρύτερες και σταθερές γνώσεις. Στο αμέσως επόμενο διάστημα το επιτελείο του ΙΕΠ θα διοργανώσει ενημερωτικές συναντήσεις με τους Συμβούλους Εκπαίδευσης ο οποίοι με τη σειρά τους θα ενημερώσουν τους εκπαιδευτικούς από το Σεπτέμβριο. Το παραπάνω νέο “μοντέλο” δεν θα εφαρμοστεί στις τρεις τάξεις του Λυκείου και η διδακτέα ύλη δεν θα μειωθεί.

Υποχρεωτική Κολύμβηση στην Πρωτοβάθμια

Στις Γ’ και Δ’ τάξεις Δημοτικού θα εφαρμοστεί το μέτρο για την εκμάθηση βασικών τεχνικών, πρώτων βοηθειών και ναυαγοσωστικής ενώ προβλέπεται και δωρεάν μεταφορά των μαθητών σε κολυμβητήρια και συνεργασία με εξειδικευμένο προσωπικό

Λαχανόκηποι στα σχολεία

UNSPLASH

Πιλοτικό πρόγραμμα σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά. Δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες παρά μόνο η πρόθεση να εφαρμοστεί το πρόγραμμα. Πάντως το υπουργείο Παιδείας έχει αναφέρει ότι οι σχολικοί λαχανόκηποι, σκοπό έχουν, να συμβάλλουν στην απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη αλλά και στην καλλιέργεια αντιλήψεων, στάσεων και αξιών, καθώς και να ενσωματωθούν στις καθημερινές εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μαθητών και των μαθητριών μας στα νηπιαγωγεία και στα δημοτικά σχολεία υπηρετώντας τις σύγχρονες παιδαγωγικές, επιστημονικές, κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές πρακτικές και να λειτουργήσουν ως εργαστήρια βιώσιμης ανάπτυξης.

Ψηφιακό Φροντιστήριο : Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας θα ξεκινήσει να λειτουργεί από τον Σεπτέμβριο για τα παιδιά της Γ’ Λυκείου. Οι μαθητές που ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές του 2026 και δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν φροντιστήριο ή μένουν σε πολύ απομακρυσμένες περιοχές θα μπορούν να παρακολουθούν δωρεάν τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα. Το πρόγραμμα εφαρμόστηκε και το 2025 και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου ήταν επιτυχημένο.

ή απομάκρυνση από το σχολείο όταν προκύπτουν παραβατικές συμπεριφορές από μαθητές Κινητό στην τσάντα : ΟΙ μαθητές μπορούν να παίρνουν τα κινητά μαζί τους αλλά δεν μπορούν να τα χρησιμοποιούν κατά τη διάρκεια της σχολικής ημέρας. Πέρυσι ο νόμος τηρήθηκε στα σχολεία έστω και με πολλές αντιδράσεις. Το ίδιο θα ισχύσει και φέτος καθώς είναι κάτι που το επιθυμούν τόσο οι εκπαιδευτικοί όσο και οι γονείς

Νέα βιβλία. Ποια αντικαθίστανται

Αναλυτικά, τα μαθήματα που ανανεώνονται με νέα ή επικαιροποιημένα βιβλία και ύλη για το σχολ. έτος 2025–2026:

Βαθμίδα Μάθημα

Γυμνάσιο Πληροφορική για Α΄, Β΄, Γ΄

Γυμνάσιο Νεοελληνική Γλώσσα στη Γ΄

Λύκειο Χημεία & Λύσεις Ασκήσεων στη Γ΄

Λύκειο Νέο μάθημα: Οικονομία στην Α΄

Το νέο μάθημα «Οικονομία» στην Α’ Λυκείου

UNSPLASH

Το θέμα αυτό δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμη αλλά αρχικά είχε ειπωθεί ότι η διδασκαλία θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2025 και οι μαθητές θα διδάσκονται βασικές έννοιες όπως ΑΕΠ, πληθωρισμός, αποταμίευση, χρηματοπιστωτικά εργαλεία. Μεθοδολογία: Συνδυασμός θεωρίας και βιωματικής μάθησης μέσω των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων Στελέχωση: Το μάθημα θα διδάσκεται από εκπαιδευτικούς Οικονομικών. Αναμένονται ανακοινώσεις από το υπουργείο Παιδείας για τις λεπτομέρειες.

Εκπαιδευτικό προσωπικό: Από τη νέα σχολική χρονιά τα σχολεία θα καλυφθούν με επιπλέον 10.000 μόνιμους δασκάλους και καθηγητές.

Διαδραστικοί πίνακες στα σχολεία: Eχει ξεκινήσει η εγκατάστασή τους στα σχολεία από την Ε’ Δημοτικού μέχρι και την Γ’ Λυκείου, και φέτος θα επεκταθεί

Πληροφορική : Αναμορφώνεται το μάθημα της πληροφορικής στο Γυμνάσιο με επικαιροποίηση του περιεχομένου των βιβλίων και τον σχεδιασμό νέου πιστοποιητικού πληροφορικής, το οποίο διαρθρώνεται σε τέσσερις άξονες: βασικές αρχές computing, χειρισμός και ανάλυση δεδομένων, διαδίκτυο και δίκτυα, ηθικές/κοινωνικές πτυχές.

Ενίσχυση της φιλαναγνωσίας. Σε όλες τις τάξεις, από το νηπιαγωγείο έως την Γ’ Λυκείου, έχει εισαχθεί η ανάγνωση, με εργασίες και δραστηριότητες, ολόκληρων λογοτεχνικών έργων από κορυφαίους Έλληνες και ξένους συγγραφείς, αντί των αποσπασματικών κειμένων. Στόχος είναι να ενθαρρυνθούν και να υποστηριχθούν οι μαθητές να αγαπήσουν το βιβλίο και να αναπτύξουν την κριτική σκέψη.

Ώρες αποχώρησης των μαθητών Ολοήμερου Δημοτικού: Για το σχολικό́ έτος 2025-26, η αποχώρηση των μαθητών του Δημοτικού́ Σχολείου που παρακολουθούν το πρόγραμμα του αναβαθμισμένου Ολοήμερου Δημοτικού́ Σχολείου λαμβάνει χώρα στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης, ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος. Επιπλέον, δύναται η αποχώρηση να λαμβάνει χώρα και στις 14:55 με το πέρας της 1ης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης.

Μάθημα Ηθικής αντί Θρησκευτικών

Οι μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου που έχουν πάρει απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών, θα διδάσκονται το μάθημα «Ηθική», το οποίο θα διδάσκεται από τη Γ’ Δημοτικού έως και τη Γ’ Λυκείου. Πρόκειται για τους μαθητές οι οποίοι δεν είναι xριστιανοί oρθόδοξοι (δηλαδή αλλόθρησκοι, ετερόδοξοι, άθρησκοι, άθεοι, αγνωστικιστές), και μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να απαλλαγούν από την υποχρέωση παρακολούθησης του μαθήματος των Θρησκευτικών, υποβάλλοντας σχετική αίτηση στον διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία θα αναφέρεται το εξής: “Λόγοι θρησκευτικής συνείδησης δεν επιτρέπουν τη συμμετοχή (μου ή του παιδιού μου) στο μάθημα των Θρησκευτικών”. Το μάθημα Ηθικής θα διδάσκεται , αντίστοιχα, τις ώρες των Θρησκευτικών από την Γ΄ Δημοτικού έως την Γ΄ Λυκείου. Προϋπόθεση δημιουργίας τμήματος στο οποίο θα διδάσκεται το μάθημα της Ηθικής , αποτελεί ο αριθμός των μαθητών, ο οποίος θα πρέπει να είναι πάνω από δέκα.

Όταν οι μαθητές που έλαβαν απαλλαγή από το μάθημα Θρησκευτικών είναι λιγότεροι από 10, τότε αυτοί θα παρακολουθούν άλλο μάθημα σε άλλο τμήμα της ίδιας τάξης ή θα κάνουν κάποια εκπαιδευτική εργασία.