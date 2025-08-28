Σπουδές στα Δημόσια και ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για τις σχολές, την εισαγωγή, την αναγνώριση των πτυχίων.

Αρκετά χρόνια τώρα η Κύπρος αποτελεί πόλο έλξης για τους Έλληνες οι οποίοι επιθυμούν να σπουδάσουν σε κάποιο από τα δημόσια ή τα ιδιωτικά της πανεπιστήμια . Δεκάδες απόφοιτοι λυκείου επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην Κύπρο καθώς τα ιδρύματα της προσφέρουν υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης, ελληνόφωνη διδασκαλία και βέβαια ο τρόπος ζωής δεν διαφέρει ιδιαίτερα από αυτόν στη χώρα μας. Σημαντικός παράγοντας φυσικά είναι και η μικρή απόσταση κάτι που εξυπηρετεί τόσο τα παιδιά όσο και τις οικογένειες. Οι σπουδές στην Κύπρο συνδυάζουν την ποιότητα, την ασφάλεια και την αναγνώριση χωρίς το γλωσσικό ή πολιτισμικό εμπόδιο που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στο εξωτερικό. Τα μαθήματα στα περισσότερα προγράμματα σπουδών πραγματοποιούνται στην Ελληνική γλώσσα, γεγονός που διευκολύνει αρκετά την καθημερινότητα των Ελλήνων φοιτητών. Δεν υπάρχουν δίδακτρα για προπτυχιακές σπουδές στα δημόσια πανεπιστήμια, ενώ σημαντικό πλεονέκτημα αποτελεί και η εγγύτητα με την Ελλάδα, καθώς οι πτήσεις από τις πόλεις της Κύπρου προς Αθήνα και Θεσσαλονίκη διαρκούν λιγότερο από 2 ώρες.

Τέλος, η εγγύηση της αναγνώρισης των Πανεπιστημιακών τίτλων και η αναγνώρισή τους σε Ελλάδα και Ευρώπη κάνει τις σπουδές στην Κύπρο μία ασφαλή και ποιοτική επιλογή. Η Κύπρος προσφέρει στους Έλληνες μαθητές μια σημαντική ευκαιρία για πανεπιστημιακές σπουδές σε ένα ποιοτικό, ασφαλές και γνώριμο περιβάλλον. Η άρτια εκπαιδευτική υποδομή, η πλήρης αναγνώριση πτυχίων, οι παροχές προς τους φοιτητές και η ευρωπαϊκή διάσταση καθιστούν τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου μια επιλογή που αξίζει να εξεταστεί σοβαρά από κάθε ελληνική οικογένεια. Η ζωή στην Κύπρο είναι προσιτή συγκριτικά με άλλες χώρες του εξωτερικού και τα πανεπιστήμια προσφέρουν σύγχρονες υποδομές και υποστήριξη για φοιτητές που έρχονται από την Ελλάδα. Σε αυτό το πλαίσιο διατίθενται φοιτητικές εστίες με χαμηλό κόστος, όμως οι θέσεις είναι περιορισμένες και βασίζονται σε κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Υπάρχουν, ωστόσο, πολλές επιλογές ιδιωτικής ενοικίασης διαμερισμάτων ή εστιών κοντά στις πανεπιστημιουπόλεις. Οι πόλεις της Κύπρου διακρίνονται για την ασφάλεια και τις σύγχρονες υποδομές, καλύπτοντας πλήρως τις ανάγκες της καθημερινότητας των φοιτητών. Όσον αφορά τη σίτιση η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει σε όλους τους Έλληνες φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, που πληρούν τις προϋποθέσεις, επίδομα σίτισης 7 ευρώ ημερησίως για κάθε εργάσιμη ημέρα του ακαδημαϊκού έτους, το οποίο πιστώνεται σε κάρτα και χρησιμοποιείται από τους φοιτητές σε συνεργαζόμενα καταστήματα εστίασης.

Αναγνώριση Πτυχίων στην Ελλάδα

Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα των σπουδών στην Κύπρο είναι η πλήρης και αυτόματη αναγνώριση των πτυχίων από τον αρμόδιο οργανισμό ΔΟΑΤΑΠ, καθώς τα δημόσια κυπριακά πανεπιστήμια είναι ισότιμα με τα ελληνικά ΑΕΙ. Αυτό σημαίνει πως οι απόφοιτοι των Δημοσίων Κυπριακών Πανεπιστημίων έχουν επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα αναγνωρισμένα και στην Ελλάδα. Πιο συγκεκριμένα, μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, να εγγραφούν σε επαγγελματικούς συλλόγους ή επιμελητήρια, αλλά και να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό ή διδακτορικό επίπεδο, χωρίς περιορισμούς

Ιδιωτικά πανεπιστήμια

Τα περισσότερα ιδιωτικά πανεπιστήμια της Κύπρου είναι υψηλού επιπέδου. Η επιλογή όμως του ιδρύματος θέλει «ψάξιμο» ώστε ο ενδιαφερόμενος να εντοπίσει αυτό που τον ενδιαφέρει. Ξεκινήστε με τις ιστοσελίδες για να έχετε μια πρώτη εικόνα. Ρωτήστε τη γνώμη όσων σπούδασαν ή σπουδάζουν ακόμη στο νησί και μετά ζητήστε από το πανεπιστήμιο όλες τις πληροφορίες αναλυτικά και κυρίως για τα προγράμματα σπουδών, τα μαθήματα, τα δίδακτρα και τυχών διευκολύνσεις ή εκπτώσεις. Κριτήριο εισαγωγής είναι το απολυτήριο Λυκείου με βαθμολογική προτεραιότητα. Τα δίδακτρα ανάλογα με το πανεπιστήμιο και τη σχολή κυμαίνονται από €3.400-6.000 ετησίως (μέσος όρος). Το κόστος διαμονής επίσης διαφέρει όταν πρόκειται για φοιτητική εστία ή για ανεξάρτητο διαμέρισμα αλλά πάντως με 400-500 ευρώ βρίσκει κάποιος στέγη. Για τα υπόλοιπα θα πρέπει κάποιος να υπολογίσει το κόστος διαβίωσης κοντά στα 1000 ευρώ το μήνα

Πώς Εισάγονται οι Έλληνες Φοιτητές στα Κυπριακά Δημόσια Πανεπιστήμια

Οι Έλληνες μαθητές έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου μέσω ειδικής διαδικασίας επιλογής, ανεξάρτητης από το σύστημα των Παγκύπριων Εξετάσεων. Δικαίωμα εισαγωγής έχουν οι μαθητές, που συμμετείχαν στις Πανελλήνιες εξετάσεις μέσω του Γενικού Λυκείου τα τελευταία 3 έτη. Η εισαγωγή των μαθητών αφορά συγκεκριμένο αριθμό θέσεων και βασίζεται στα αποτελέσματα των Πανελλαδικών Εξετάσεων και πιο συγκεκριμένα στα μόρια που συγκέντρωσαν οι υποψήφιοι σε αυτές, χωρίς πρόσθετες εξετάσεις ή συνεντεύξεις. Η διαδικασία αίτησης είναι αρκετά απλή και πραγματοποιείται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας συνήθως τον μήνα Ιούλιο, μετά την περίοδο συμπλήρωσης των Μηχανογραφικών Δελτίων για τα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Η επιλογή των υποψηφίων γίνονται σε δύο φάσεις. Σε περίπτωση που κάποιες θέσεις δεν συμπληρωθούν στην 1η κατανομή, μπορεί να πραγματοποιηθεί και 2η κατανομή για την κάλυψη των κενών θέσεων.

Τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου

Στην Κύπρο λειτουργούν δύο μεγάλα Πανεπιστήμια, το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ) με έδρα τη Λευκωσία, το οποίο αποτελεί το παλαιότερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου, με ισχυρό ερευνητικό προφίλ και ιδιαίτερα μεγάλη ποικιλία σχολών. Από την άλλη πλευρά, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) βρίσκεται στη Λεμεσό και εστιάζει κυρίως σε εφαρμοσμένα και τεχνολογικά αντικείμενα, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο το πλαίσιο των επιλογών για του μαθητές από την Κύπρο και την Ελλάδα. Η εισαγωγή των μαθητών στα Τμήματα γίνεται σύμφωνα αντιστοίχιση των επιστημονικών πεδίων του ελληνικού συστήματος και των Τμημάτων της Κύπρου, συνεπώς οι υποψήφιοι κάθε επιστημονικού πεδίου μπορούν να εισαχθούν σε συγκεκριμένα Τμήματα και όχι στο σύνολό τους.

Σχολές και Προγράμματα Σπουδών

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, προσφέρει σπουδές στα εξής Τμήματα:

1. Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών

Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών

2. Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών, Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Τμήμα Κλασικών Σπουδών, Τμήμα Φιλοσοφίας

3. Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών, Τμήμα Μαθηματικών και Στατιστικής, Τμήμα Πληροφορικής, Τμήμα Φυσικής, Τμήμα Χημείας

4. Πολυτεχνική Σχολή

Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Τμήμα Μηχανικών Υπολογιστών, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος

5. Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής

Τμήμα Επιστημών της Αγωγής (Δημοτική Εκπαίδευση-Προδημοτική Εκπαίδευση), Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (Κοινωνιολογία – Πολιτική Επιστήμη-Δημοσιογραφία), Τμήμα Νομικής,

Τμήμα Ψυχολογίας

6. Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης, Τμήμα Λογιστικής, Χρηματοοικονομικής, Τμήμα Οικονομικών

7. Ιατρική Σχολή

Τμήμα Ιατρικής

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό και την Πάφο, αποτελεί ένα δυναμικό και καινοτόμο ίδρυμα που εστιάζει σε εφαρμοσμένες επιστήμες και τεχνολογία. Διαθέτει τα εξής προπτυχιακά προγράμματα: