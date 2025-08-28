Τριπλή Βράβευση Υπεροχής για τον Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360 επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά ότι η ποιοτική εκπαίδευση δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα!

Με τρεις σημαντικές βραβεύσεις αναδεικνύει τη δυναμική του στη σύγχρονη επαγγελματική κατάρτιση και στέλνει το ξεκάθαρο μήνυμα ότι το μέλλον των σπουδών είναι εδώ – και είναι ήδη μπροστά.

Τρεις Βραβεύσεις – Μία Φιλοσοφία

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360 επικράτησε σε τρεις ξεχωριστές βραβεύσεις το 2025, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του προσήλωση στην εκπαίδευση με πρακτικό αντίκρισμα και ουσιαστική υποστήριξη προς τον σπουδαστή.

Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΛΤΑ 360 απέσπασε Χρυσό Βραβείο στην κατηγορία “Ψηφιακή Παρουσία & Επικοινωνιακή Στρατηγική” των Education Leaders Awards ’25 για το myDELTA360 portal μια ψηφιακή πλατφόρμα – πρότυπο, που στηρίζει τις σπουδές, την επαγγελματική αποκατάσταση και τη δια βίου μάθηση των σπουδαστών. Το portal συνοδεύει τους σπουδαστές από τα πρώτα βήματά τους και προσφέρει εξατομικευμένη ενημέρωση, εκπαιδευτικό υλικό, e-γραμματεία, webinars, επαγγελματικές ευκαιρίες και προνόμια.

Ακολούθησε ακόμη ένα Χρυσό Βραβείο στα Tourism Awards 2025 για το καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης ‘Fast ForWork In Tourism’, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Όμιλο Ξενοδοχείων GRECOTEL. Μέσα από αυτό το καινοτόμο πρόγραμμα κατάρτισης οι σπουδαστές λαμβάνουν ισχυρή επιμόρφωση από τους experts του χώρου, ενώ εξασφαλίζουν τη δυνατότητα να εργαστούν στους κόλπους του Ομίλου από το 1ο εξάμηνο με ειδικά προνόμια και bonus, ξεκινώντας μια σταδιοδρομία στον Τουρισμό, τον πιο νευραλγικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας.

Η τριπλέτα ολοκληρώνεται με το Bronze Βραβείο “Βιωματικής Κατάρτισης που Διαμορφώνει το Μέλλον”, το οποίο αναδεικνύει την εξωστρέφεια της ΔΕΛΤΑ 360. Με 400+ βιωματικά σεμινάρια, 300+ εκπαιδευτικές επισκέψεις, διοργάνωση εκδηλώσεων επαγγελματικών προδιαγραφών και ενεργή συμμετοχή σε projects φορέων και ιδιωτών, οι σπουδαστές αποκτούν πραγματική εργασιακή εμπειρία, αναπτύσσουν δεξιότητες και ενισχύουν το επαγγελματικό τους προφίλ.

Κάνε τώρα εγγραφή στην Ανώτερη Σχολή ΔΕΛΤΑ 360 με προνομιακά δίδακτρα!

Ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360 των βραβείων

Με ισχυρή παρουσία σε 8 πόλεις σε όλη την Ελλάδα και περισσότερες από 100 ειδικότητες σε 12 τομείς σπουδών, ο Εκπαιδευτικός Όμιλος ΔΕΛΤΑ 360 βρίσκεται στο πλευρό των σπουδαστών και διαμορφώνει το αύριο της επαγγελματικής κατάρτισης στην Ελλάδα. Με εξειδικευμένα προγράμματα σπουδών, ισχυρές συνεργασίες με κορυφαίους φορείς και άμεση διασύνδεση με την αγορά εργασίας, στηρίζει κάθε σπουδαστή να χτίσει το δικό του μέλλον – από το πρώτο μάθημα, μέχρι την πρώτη του επαγγελματική επιτυχία.

Η συμμετοχή του Ομίλου ΔΕΛΤΑ 360 σε εκδηλώσεις βραβεύσεων τεκμηριώνει τη συνεχή δέσμευση του Ομίλου στην καινοτομία, την αριστεία και τη σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. Τα Βραβεία που αποσπά δεν είναι απλώς τιμητικές διακρίσεις – είναι απόδειξη πως ο δρόμος που συνδέει την εκπαίδευση με την επαγγελματική επιτυχία, περνά μέσα από τη ΔΕΛΤΑ 360. Και αυτόν τον δρόμο τον περπατούν ήδη χιλιάδες σπουδαστές σε όλη την Ελλάδα. Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, κ. Γιάννης Καρανταλής: «Οι βραβεύσεις αυτές αποτελούν σημαντική επιβεβαίωση της δουλειάς που γίνεται καθημερινά στον Όμιλο ΔΕΛΤΑ 360. Μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε να καινοτομούμε και να δημιουργούμε ευκαιρίες για τους σπουδαστές μας.»

Οι εγγραφές για τα Νέα Τμήματα Οκτωβρίου 2025 στην Ανώτερη Σχολή ΔΕΛΤΑ 360 συνεχίζονται. Βρείτε πληροφορίες στο delta360.gr ή επισκεφθείτε μία από τις 12 εκπαιδευτικές δομές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Πάτρα, Καλαμάτα, Χανιά Κρήτης, Ξάνθη και Βόλο.