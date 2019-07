Η φωτογραφία της ημέρας: Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα τεράστιο για την ανθρωπότητα

Ήταν 16 Ιουλίου του 1969.

Στο ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλώριδας είχε συγκεντρωθεί πάνω από 1.000.000 κόσμου για να παρακολουθήσει το σημαντικό συμβάν, ενώ σε 700.000.000 υπολογίζονται όσοι «καρφώθηκαν» μπροστά στους δέκτες των τηλεοράσεων. Επρόκειτο να ακολουθήσει το γεγονός που θα έμενε στην ιστορία ως ένα από τα σπουδαιότερα βήματα του ανθρώπου: Η αποστολή του ανθρώπου στη Σελήνη.

Η αποστολή Απόλλων 11 ήταν μέρος του προγράμματος Απόλλων της NASA, που τελικό σκοπό είχε την προσεδάφιση ανθρώπων στη Σελήνη. Η εκτόξευση με αφετηρία το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι πραγματοποιήθηκε σαν σήμερα, στις 16 Ιουλίου του 1969, στις 13:32 UTC, με πύραυλο τον "Κρόνο V" και τριμελές πλήρωμα αποτελούμενο από τους Νηλ Άρμστρονγκ , Μπαζ Όλντριν και Μάικλ Κόλλινς.

16 Ιουλίου 1969, Αποστολή του ανθρώπου στη Σελήνη AP

Ύστερα από μερικές περιφορές γύρω από τη Σελήνη προκειμένου να εντοπιστεί κατάλληλο μέρος για την προσελήνωση, οι Άρμοστρονγκ και Όλντριν μπήκαν στο σεληνάκατο Eagle (Αετός) και αποχωρίστηκαν από το όχημα διακυβέρνησης Columbia στο οποίο παρέμεινε ο τρίτος αστροναύτης Μάικλ Κόλλινς.

Κατά την κάθοδο της σεληνακάτου, που είχε διάρκεια 12 λεπτών, υπήρξαν δυσκολίες λόγω προβλημάτων του υπολογιστή του σκάφους, αλλά και λόγω του γεγονότος ότι διαπιστώθηκε πως η τοποθεσία που είχε επιλεγεί δεν ήταν αρκετά ομαλή. Έτσι λοιπόν ο Άρμοστρονγκ ανέλαβε τον χειροκίνητο έλεγχο της πτήσης, επιλέγοντας επί τόπου άλλο σημείο προσελήνωσης. Τελικά ο Αετός προσεληνώθηκε με επιτυχία στις 20:17 UTC της 20ης Ιουλίου.

Ο Νηλ Άρμοστρονγκ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που πάτησε στην επιφάνεια ενός ουράνιου σώματος, αναφωνώντας τα ιστορικά πλέον λόγια "That's one small step for (a) man, one giant leap for mankind (Ένα μικρό βήμα για τον άνθρωπο, ένα γιγαντιαίο άλμα για την ανθρωπότητα).

Τον Άρμοστρονγκ ακολούθησε ο Όλντριν, και οι δυο τους παρέμειναν στην επιφάνεια της Σελήνης για περίπου 2μιση ώρες κατά τις οποίες μάζεψαν περίπου είκοσι κιλά δειγμάτων εδάφους, βράχων και σκόνης, τοποθέτησαν την αμερικάνικη σημεία και εξοπλισμό για επιστημονικά πειράματα. Στην επιφάνεια της Σελήνης, πέραν της σημαίας και των πειραμάτων, έμεινε και μία αναμνηστική πλάκα με την επιγραφή "Here Men from The Planet Earth first set foot upon the Moon, July 1969 A.D. We came in Peace For All Mankind (Εδώ άνθρωποι από τον πλανήτη Γη πάτησαν για πρώτη φορά στη Σελήνη, Ιούλιος 1969 Μ.Χ. Ήρθαμε εν ειρήνη προς Όλη την Ανθρωπότητα).

Ύστερα οι αστροναύτες ξεκίνησαν το τριήμερο ταξίδι της επιστροφής τους και προσθαλασσώθηκαν στον Ειρηνικό Ωκεανό, κοντά στη νήσο Ουέκ, στις 24 Ιουλίου 1969.

Τα πρώτα βήματα και όλο το ταξίδι στη Σελήνη, μεταδόθηκαν ζωντανά στη Γη, μέσω μιας κάμερας που υπήρξε στο εσωτερικό της σεληνακάτου, και υπολογίζεται ότι τα παρακολούθησαν 500 με 700 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο.

8 ημέρες, 3 ώρες 18 λεπτά και 35 δευτερόλεπτα διήρκησε η αποστολή.