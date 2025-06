Public: Η στρατηγική ESG «κλειδί» για υπεύθυνη επιχειρηματικότητα

Αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής φιλοσοφίας αποτελεί για το Public Group η ESG στρατηγική, με τον Όμιλο να κάνει πράξη το Green Commerce σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων του. Αντιμετωπίζοντας το ESG ως μια ολοκληρωμένη προσέγγιση, που ενσωματώνει τις αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης και της υπευθυνότητας στις καθημερινές δραστηριότητες της εταιρείας, τα Public κάνουν πράξη την προστασία του περιβάλλοντος, την υποστήριξη των ανθρώπων και τη διασφάλιση της κοινωνικής ευθύνης μέσα από το πρόγραμμα «Love Earth»

Όπως αποτυπώνεται στη δεύτερη Έκθεση Αειφορίας, Κοινωνικής Ευθύνης και Διακυβέρνησης (ESG) του Public Group, η οποία είναι βασισμένη στα πρότυπα του GRI (Global Reporting Initiative) με έτος αναφοράς το 2023, η εταιρεία αναλαμβάνει ενεργό ρόλο στην εφαρμογή συγκεκριμένων δράσεων, που οδηγούν σε μετρήσιμα αποτελέσματα, επιδιώκοντας να συμβάλει σε μια βιώσιμη και υπεύθυνη ανάπτυξη.

«Το 2023 ήταν μια χρονιά γεμάτη προκλήσεις. Η στρατηγική µας, εστιάζοντας στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα, ενισχύθηκε µέσω σημαντικών επενδύσεων και στρατηγικών συνεργασιών. Συνεχίζουμε να παραμένουμε προσηλωμένοι στις προτεραιότητές µας, διασφαλίζοντας τη δημιουργία ενός ασφαλούς και θετικού εργασιακού περιβάλλοντος για τους ανθρώπους µας, ενώ παράλληλα παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους πελάτες µας, µε υπεύθυνο και ασφαλή τρόπο. Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώµατός µας αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα σε όλη την αλυσίδα αξίας», τονίζει ο CEO του Public Group, Ρόμπυ Μπουρλάς.

Δέσμευση για το περιβάλλον

Η περιβαλλοντική ευθύνη αποτελεί έναν από τους κεντρικούς πυλώνες της στρατηγικής ESG των Public και επικεντρώνεται στον περιορισμό του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, μέσω στρατηγικών για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ανακύκλωση και προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Το 2023, η εταιρεία πέτυχε μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας κατά 12,63% και των εκπομπών Scope 1 και Scope 2 κατά 22,12%.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής, το Public Group εφαρμόζει μια σειρά από πρακτικές για τη διαχείριση των αποβλήτων και την προώθηση της ανακύκλωσης. Το 2023 ανακυκλώθηκαν 166 τόνοι μη επιβλαβών αποβλήτων, σημειώνοντας αύξηση 108% σε σχέση με το 2022.

Έτερος στόχος είναι η ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, μέσα από την ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών επιδιόρθωσης και επαναχρησιμοποίησης συσκευών, όπως οι υπηρεσίες iRepair, που παρατείνουν τον κύκλο ζωής των προϊόντων και συμβάλλουν στη μείωση των ηλεκτρονικών αποβλήτων και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.

Η επιτυχία αυτών των προσπαθειών αντανακλάται στην αυξανόμενη ζήτηση για προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης και ανακυκλώσιμες συσκευασίες, καθώς οι καταναλωτές δείχνουν μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση για τα περιβαλλοντικά ζητήματα. Τα Public ανταποκρίνονται σε αυτές τις ανάγκες, προσφέροντας προϊόντα που μειώνουν την κατανάλωση ενέργειας και νερού.

Δέσμευση για τον άνθρωπο

Η στρατηγική ESG των Public επικεντρώνεται, επίσης, στην ευημερία και την ανάπτυξη των ανθρώπων τους. Το πρόγραμμα «Leave Your Mark in Our Story», το οποίο αναπτύχθηκε το 2023, ενισχύει την εταιρική κουλτούρα και προσφέρει νέες ευκαιρίες προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης για τους εργαζομένους.

Το πρόγραμμα προωθεί τη διαφορετικότητα, τη συμπερίληψη και την ευελιξία στον εργασιακό χώρο, εξασφαλίζοντας ότι όλοι οι εργαζόμενοι έχουν την ευκαιρία να συνεισφέρουν και να αναπτυχθούν εντός της εταιρείας. Μάλιστα, το 81% των εργαζομένων δηλώνει ότι νιώθει επιβραβευμένο για την προσφορά του.

Το Public Group προσφέρει ακόμη προγράμματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης, όπως δείχνει η εντυπωσιακή αύξηση του χρόνου εκπαίδευσης του προσωπικού του, με 21.760 ώρες το 2023. Αυτές οι πρωτοβουλίες ενισχύουν την αίσθηση του ανήκειν στους εργαζομένους, ενώ, παράλληλα, δημιουργούν ένα συνεργατικό και θετικό περιβάλλον εργασίας.

«Ως κορυφαία αλυσίδα καταστημάτων λιανικής στην Ελλάδα, επικεντρωνόμαστε στη δημιουργία αξίας για όλους: τους ανθρώπους μας, τους προμηθευτές μας και τους πελάτες μας. Στο Public Group συνεχίζουμε την πελατοκεντρική µας στρατηγική, µέσω του επενδυτικού µας πλάνου, δεσμευόμενοι να ενσωματώσουμε τις αρχές της Βιωσιμότητας σε κάθε πτυχή των δραστηριοτήτων µας, σύμφωνα µε τα πρότυπα του “Green Commerce”», αναφέρει ο CEO του Public Group.

Δέσμευση στην κοινωνία

Τα Public δείχνουν ισχυρή δέσμευση στην κοινωνική ευθύνη. Το 2023, η εταιρεία στήριξε φιλανθρωπικές εκδηλώσεις και κοινωνικούς σκοπούς, με πάνω από 10 εκδηλώσεις και τη συνεισφορά της σε ποικίλες φιλανθρωπικές δράσεις.

Η εταιρεία ενθαρρύνει τη διαφορετικότητα και την προσωπική έκφραση και πιστεύει στη δύναμη της καινοτομίας και της δημιουργικότητας, καθιστώντας τις αρχές αυτές αναπόσπαστο μέρος της εταιρικής της κουλτούρας.

Η διακυβέρνηση είναι κρίσιμη για την υλοποίηση της ESG στρατηγικής και τα Public διασφαλίζουν την υψηλή διαφάνεια στις δραστηριότητες τους, εφαρμόζοντας υπεύθυνες επιχειρηματικές πρακτικές, που περιλαμβάνουν την άρτια διαχείριση των πόρων και τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ηθικής και δεοντολογίας.

Ο στόχος είναι η εξασφάλιση ενός θετικού και ασφαλούς εργασιακού περιβάλλοντος, καθώς και η ανάπτυξη σχέσεων εμπιστοσύνης με τους προμηθευτές και συνεργάτες.

Καινοτομία και βιωσιμότητα

Τα Public δεσμεύονται να συνεχίζουν να επενδύουν στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα, μέσω στρατηγικών συνεργασιών και επενδύσεων σε καινοτόμες εταιρείες και πλατφόρμες.

Το επενδυτικό τους πλάνο έχει στόχο να ενισχύσει τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αγοράς, διασφαλίζοντας ότι η εταιρεία θα παραμείνει στην κορυφή της αγοράς λιανικής, με ένα υπεύθυνο και φιλικό προς το περιβάλλον επιχειρηματικό μοντέλο.

Το ESG για τα Public δεν αποτελεί απλώς μια θεωρητική δέσμευση, αλλά μια σειρά από συγκεκριμένες ενέργειες, που αποφέρουν μετρήσιμα αποτελέσματα. Μια ολιστική προσέγγιση, ενσωματωμένη στη συνολική στρατηγική της εταιρείας, που εξυπηρετεί όχι μόνο τις ανάγκες των πελατών και των εργαζομένων, αλλά και τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό τομέα.