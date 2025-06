«Νοσηλεία Τώρα»: Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες κατ’ οίκον νοσηλείας

Ποιοτικές ιατρικές και νοσηλευτικές υπηρεσίες για ασθενείς που νοσηλεύονται στο σπίτι τους παρέχει η «Νοσηλεία Τώρα». Τα πλεονεκτήματα της υπηρεσίας.

Συνώνυμο της υψηλής ποιότητας υπηρεσιών κατ’ οίκον νοσηλείας στην Ελλάδα έχει γίνει η εταιρεία «Νοσηλεία Τώρα», η οποία ιδρύθηκε το 2017 από τον Κωνσταντίνο Γκέκα , ο οποίος είναι από τότε CEO & FOUNDER της εταιρίας. Σκοπός της ήταν και παραμένει η παροχή ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε ασθενείς που χρειάζονται φροντίδα στο σπίτι τους, με απόλυτο σεβασμό στις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των ασθενών.

Η «Νοσηλεία Τώρα» εξυπηρετεί σε ετήσια βάση 30.000 ασθενείς, καθώς διαθέτει πλήρως εξοπλισμένο στόλο από κινητές μονάδες και συνεργάζεται με ιατρούς, νοσηλευτές και άλλους εξειδικευμένους επαγγελματίες υγείας, καλύπτοντας την Αττική και από το 2022 και τη Θεσσαλονίκη.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η εταιρεία έχει καταφέρει να διατηρήσει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ικανοποίησης, σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα, με το 92% των αξιολογήσεων να είναι θετικές.

Ποιες υπηρεσίες προσφέρει η «Νοσηλεία Τώρα»

Το «μπουκέτο» των υπηρεσιών που προσφέρει η εταιρεία είναι εντυπωσιακό, λόγω και της εξειδίκευση του προσωπικού και καλύπτει σχεδόν όλες τις ανάγκες που μπορεί να έχει κάποιος ασθενής που χρειάζεται ιατρική φροντίδα στο σπίτι του.

Μεταξύ των υπηρεσιών περιλαμβάνονται η χορήγηση εμβολίων και φαρμάκων, η παρακολούθηση και καταγραφή ζωτικών σημείων, η φροντίδα τραυμάτων και εγκαυμάτων, η παροχή φυσικοθεραπείας και ιατρικών εξετάσεων, ακτινογραφίες και υπέρηχοι.

Πιο συγκεκριμένα μερικές από τις παρεχόμενες υπηρεσίες είναι:

ΕΝΕΣΗ ΥΠΟΔΟΡΙΑ – ΕΝΔΟΜΥΙΚΗ – ΕΞΩΣΩΜΑΤΙΚΗΣ

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ – ΑΙΜΟΛΗΨΙΑ ΣΕ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΗ (ΚΑΙ ΜΕΣΩ ΕΟΠΥΥ)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΙΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΟΥΡΩΝ

ΑΛΛΑΓΗ – ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΟΥΡΟ-ΚΑΘΕΤΗΡΑ FOLEY (ΔΙΟΥΡΗΘΗΚΟΣ – ΥΠΕΡΗΒΙΚΟΣ)

ΑΕΡΙΑ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΚΛΙΣΕΩΝ – ΕΛΚΩΝ

ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ

ΥΠΕΡΗΧΟΙ ΚΑΙ TRIPLEX

ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΟΡΟΣ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ (ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΕΣ ΑΝΤΙΒΙΩΣΕΙΣ Κ.Α.

ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΕΙΣ

LEVIN (ΡΙΝΟΓΑΣΤΡΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ)

ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

«Μεταφέρουμε το νοσοκομείο στο σπίτι , προσφέροντας όλη την απαραίτητη πρωτοβάθμια φροντίδα μέσω άρτια εξειδικευμένων νοσηλευτών , αφενός χαρίζοντας εξατομικευμένες VIP υπηρεσίες στους ασθενείς , αφετέρου χωρίς καμία μετακίνηση του ίδιου του ασθενούς και τη διατάραξη της καθημερινότητας των οίκείων του. Σκεφτείτε ότι στο νοσοκομείο υπάρχουν 20 ασθενείς για κάθε νοσηλευτή, ενώ εμείς παρέχουμε ιδιωτικές υπηρεσίες, οι οποίες μάλιστα είναι όλες πιστοποιημένες για την ποιότητά τους με ISO. Το πλεονέκτημα δεν είναι απλώς ψυχολογικό για τον ασθενή που δεν παραμένει για νοσηλεία στο νοσοκομείο, αλλά έχει και σημαντικά πλεονεκτήματα, αφού δεν υπάρχει περίπτωση να κολλήσει κάποια ακόμη και απειλητική για τη ζωή του ενδονοσοκομειακή λοίμωξη. Επίσης, ο κάθε γιατρός και ο κάθε νοσηλευτής, γνωρίζουν τους ανθρώπους στους οποίους παρέχουν φροντίδα. Αυτά όλα σημαίνουν ότι παρέχουμε εξατομικευμένες, ανθρωποκεντρικές υπηρεσίες και αυτός ήταν ο στόχος μας από την αρχή» εξηγεί στο NEWS 24/7 o Σάββας Ζαφειρόπουλος, Γενικός Διευθυντής της «Νοσηλεία Τώρα».

Άμεση απάντηση για τις εργαστηριακές εξετάσεις

Μια από τις πιο καινοτόμες υπηρεσίες και της εταιρείας και πλεονέκτημα για τους ασθενείς, είναι η δημιουργία του υπερσύγχρονου μικροβιολογικού εργαστηρίου LAB ΤΩΡΑ, το οποίο επιτρέπει την άμεση επεξεργασία των δειγμάτων και την ταχύτατη παράδοση των αποτελεσμάτων τους.

Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της συνεχούς συνεργασίας με ένα δίκτυο ιατρών, φαρμακείων και άλλων φορέων υγείας, γεγονός που εξασφαλίζει την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των ασθενών.

Η «Νοσηλεία Τώρα» σε αριθμούς

Περισσότερα από 20 πλήρως εξοπλισμένα οχήματα με εξειδικευμένους νοσηλευτές.

Περισσότεροι από 1.000 συνεργαζόμενοι ιατροί σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Πάνω από 3.500 συνεργαζόμενα φαρμακεία σε ολόκληρη την Αττική και τη Θεσσαλονίκη.

92% θετικές αξιολογήσεις από ασθενείς και φροντιστές.

Περισσότερες από 500.000 κλήσεις ετησίως από ασθενείς και φροντιστές.

Πάνω από 60.000 κατ’ οίκον επισκέψεις.

Πάνω από 30.000 ασθενείς εξυπηρετούνται ετησίως.

Γιατί να επιλέξω νοσηλεία στο σπίτι

Τα πλεονεκτήματα της κατ’ οίκον νοσηλείας είναι πολλαπλά και αναγνωρίζονται από ολοένα και περισσότερους πολίτες και επαγγελματίες υγείας.

Ειδικότερα, προσφέρει την δυνατότητα στους ασθενείς να λάβουν την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στον οικείο τους χώρο, με τη διασφάλιση της ποιότητας και της πιστοποίησης των υπηρεσιών.

Επίσης, μειώνονται οι κίνδυνοι ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων, ενώ οι ασθενείς αποφεύγουν την ταλαιπωρία των μετακινήσεων και την αναμονή στα νοσοκομεία.

Ακόμη, η κατ’ οίκον νοσηλεία προσφέρει οικονομικά οφέλη, καθώς μειώνει το κόστος περίθαλψης στον ιδιωτικό τομέα, ενώ παράλληλα διευκολύνει τη διαδικασία αποκατάστασης των ασθενών. Η άμεση και συνεχιζόμενη φροντίδα εντός του οικείου περιβάλλοντος συμβάλλει στην ψυχολογική ευημερία των ασθενών, ενώ οι φροντιστές τους μπορούν να παρακολουθούν την πορεία της υγείας τους χωρίς άγχος και φόβους για ανεπιθύμητες καταστάσεις.

Παράρτημα Θεσσαλονίκης και εθνική επέκταση

Η «Νοσηλεία Τώρα» δεν περιορίζεται μόνο στην Αττική. Το 2021, άνοιξε το παράρτημά της στη Θεσσαλονίκη, το οποίο προσφέρει τις ίδιες, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες σε ασθενείς στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας.

Η επέκταση της «Νοσηλεία Τώρα» σε νέες περιοχές της χώρας, όπως η Πάτρα, η Καλαμάτα και η Λάρισα, καθώς και η δυνατότητα επέκτασης σε νησιωτικές περιοχές της Ελλάδας, όπως η Κρήτη και οι Κυκλάδες, είναι μέρος του στρατηγικού της σχεδίου για να επεκταθεί σε όλη την ελληνική επικράτεια.

Αυτό το μοντέλο εξυπηρέτησης αναμένεται να φέρει επανάσταση στην αγορά της κατ’ οίκον νοσηλείας, καθώς με την άμεση κάλυψη των αναγκών των ασθενών χωρίς την ανάγκη εισαγωγής σε νοσοκομείο, μειώνεται η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ενώ η ποιότητα των υπηρεσιών βελτιώνεται σημαντικά.

Εταιρική ευθύνη και διακρίσεις

Η “Νοσηλεία Τώρα” έχει επιδείξει εξαιρετική εταιρική υπευθυνότητα και κοινωνική προσφορά, συνεργαζόμενη με οργανισμούς και φορείς για την ενίσχυση του κοινωνικού της έργου.

Οι συνεργασίες με οργανισμούς όπως η Make A Wish, η ΕΛΕΠΑΠ, και το Κέντρο Ημέρας Αυτιστικών Ατόμων «Σείριος», ενισχύουν την εταιρική της εικόνα και το έργο της, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.

Η «Νοσηλεία Τώρα» έχει διακριθεί για την ποιότητα των υπηρεσιών της, με τη διάκριση σε βραβεία όπως τα Hellenic Innovation Forum & Awards 2021, όπου κατέκτησε την πρώτη θέση στις κατηγορίες «Business Model Start-Up» και «Business Growth Start-Up».

Επίσης, είναι μέλος του ΕLEVATE GREECE, υποστηριζόμενη από το υπουργείο Ανάπτυξης & Επενδύσεων, γεγονός που ενισχύει την αξιοπιστία και την καινοτομία της.

Στρατηγική επέκταση και μελλοντικοί στόχοι

Η στρατηγική ανάπτυξης της «Νοσηλεία Τώρα» περιλαμβάνει την περαιτέρω επέκταση της σε νέες πόλεις και νησιά, με στόχο να παρέχει τις υπηρεσίες της σε όλη την Ελλάδα. Η επέκταση του δικτύου των συνεργαζόμενων ιατρών και φαρμακείων, καθώς και η συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες και δημόσιους φορείς υγείας, είναι θεμέλιοι λίθοι για τη συνέχεια της ανάπτυξης της εταιρείας.

«Η “Νοσηλεία Τώρα” επιδιώκει να παραμείνει πρωτοπόρος στον τομέα της κατ’ οίκον νοσηλείας, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει να προσφέρει αξιόπιστες, καινοτόμες και ποιοτικές υπηρεσίες στους ασθενείς της, συμβάλλοντας έτσι στην ενίσχυση του συστήματος υγείας της χώρας. Με την εξαιρετική πορεία της τα τελευταία χρόνια και τις συνεχείς επενδύσεις στην ποιότητα και την καινοτομία, διαγράφει μια δυναμική πορεία στο παρόν και στο μέλλον, προσφέροντας μια πιο ανθρωποκεντρική προσέγγιση στην υγειονομική φροντίδα», εξηγεί ο κ. Ζαφειρόπουλος.

Υπενθυμίζεται ότι από το 2023 διετέλεσε στρατηγικός συνεργάτης του Ιατρικού Ομίλου Αθηνών εξυπηρετώντας όλα τα κατ’ οίκον περιστατικά του Ομίλου μέσω του iatriko@home .

Συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες και Ταμεία

Την ίδια στιγμή η «Νοσηλεία Τώρα» κατάφερε να δημιουργήσει άλλη μια καινοτομία, αυτή τη φορά στον ασφαλιστικό κλάδο.

«Είμαστε επίσημα, η πρώτη εταιρία Νοσηλείας κατ’ οίκον, που συνεργάζεται με ασφαλιστική εταιρεία, ενεργοποιώντας το προϊόν της κατ’ οίκον νοσηλείας στα ασφαλιστήρια των ασφαλισμένων. Η συνεργασία μας με την Groupama Ασφαλιστική, αποτελεί ορόσημο για τα δεδομένα του ευρύτερου κλάδου της υγείας και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι’ αυτή μας την επίτευξη», λέει ο κ. Ζαφειρόπουλος.

Παράλληλα, ο ίδιος εξηγεί ό,τι γίνονται προσπάθειες ώστε οι ασφαλισμένοι του ΕΟΠΥΥ να μπορούν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών για νοσηλεία στο σπίτι, είτε μέσω συνεργασίας με τα νοσοκομεία του ΕΣΥ ως υπηρεσία συνέχιση νοσηλείας, είτε σαν αυτοτελή διαδικασία. Κάτι που πρώτα από όλα θα βοηθήσει τους ασθενείς και ακολούθως θα σταθεί αρωγός στην προσπάθεια αποσυμφόρηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας που πραγματοποιείται το τελευταίο διάστημα με διάφορα μέτρα από το υπουργείο Υγείας.

Συνεχής επιστημονική εκπαίδευση

Πέρα από τη συνεχή εκπαίδευση των γιατρών, με τη συμμετοχή τους σε ιατρικά συνέδρια και ημερίδες, και οι νοσηλευτές της «Νοσηλεία Τώρα», συμμετέχουν σε μεγάλα, διεθνή εκπαιδευτικά προγράμματα.

Χαρακτηριστική είναι η συμμετοχή του ομίλου στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα BigPicture-Comprehensive Geriatric Assessment Skills Education Programme for Nurses, το οποίο ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2024 και ολοκληρώνεται το 2027 .

Πρόκειται για ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα που συμμετέχουν συνδυαστικά το Τμήμα Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, το Turku University of Applied Sciences, Åland University of applied sciences (Högskolan på Åland), το Rīgas Stradiņa universitāte (Riga Stradins University), το Tallinn Healthcare College (Tallinna Tervishoiu Kõrgkool), και το University of Iceland (Háskóli Íslands).

«Η εταιρεία μας έχει ενεργή συμμετοχή στο πρόγραμμα, πραγματοποιώντας έρευνα επί του πεδίου δράσης μας αλλά και συμμετέχοντας δια ζώσης στα workshops που θα διεξαχθούν στα παραπάνω πανεπιστήμια, καθ’ όλη τη διάρκεια της τριετίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για τη συμμετοχή μας αυτή σε ένα τόσο σημαντικό πανευρωπαϊκό πρόγραμμα, από το οποίο θα εξαχθούν υψηλής αξίας αποτελέσματα με σκοπό την εδραίωση νέων πρακτικών στον τομέα της Γηριατρικής Φροντίδας», εξηγεί ο κ.Γκέκας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το www.nosileiatora.gr