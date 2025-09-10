Έκτακτες κρίσεις στο ΚΥΣΕΑ: Οι νέοι διοικητές ΑΣΔΕΝ και ΑΣΔΥΣ

Τοποθετήθηκαν νέοι διοικητές στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Εσωτερικού και Νήσων και στην Ανώτατη Στρατιωτική Διοίκηση Υποστήριξης Στρατού.

Με απόφαση (11η/09-09-2025) του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ) τοποθετήθηκαν: ο αντιστράτηγος Δημήτριος Βακεντής ως διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού και Νήσων (ΑΣΔΕΝ) και

ο υποστράτηγος Αντώνιος Θεοδοσιάδης ως διοικητής της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Υποστήριξης Στρατού (ΑΣΔΥΣ).