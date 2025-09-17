Ένοπλες Δυνάμεις: Άσκηση σε Έβρο και Αιγαίο, περιμένοντας το… Πίρι Ρέις

Το ΓΕΕΘΑ διέταξε διακλαδική άσκηση στον Έβρο και το Αιγαίο στον απόηχο της πιθανής έρευνας του τουρκικού ωκεανογραφικού “Πίρι Ρέις”.

Διακλαδική άσκηση που εκτείνει σε όλο το Αιγαίο από το βορρά έως το νότο διέταξε το ΓΕΕΘΑ το πρωί της Τετάρτης.

Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, “σκοπός της άσκησης είναι επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας”.

Θυμίζουμε ότι το τουρκικό ωκεανογραφικό σκάφος “Πίρι Ρέις“ θα διεξάγει επιστημονικές έρευνες σε περιοχές του Αιγαίου για τις επόμενες 10 ημέρες όπως ανακοίνωσε η Τουρκία.

Η πορεία του πλοίου, όπως τουλάχιστον αυτή έχει προαναγγελθεί βάσει της NAVTEX 0863/25 του Σταθμού Σμύρνης της Υδρογραφικής Υπηρεσίας της Τουρκίας, ακολουθεί στίγματα στα δυτικά της Λέσβου και στη συνέχεια στα νότια της Χίου μέχρι τη νησίδα Καλόγερος που βρίσκεται μεσοπέλαγα ανάμεσα στη Χίο και την Ανδρο.

Η Αθήνα απάντησε με δική της NAVTEX (154/25 του Σταθμού Λήμνου), η οποία απαντά στους ισχυρισμούς που εμμέσως πλην σαφώς προωθούνται με την κίνηση της Αγκυρας.

Προς το παρόν πάντως, το Πίρι Ρέις παραμένει στο λιμάνι της Σμύρνης αναμένοντας εντολές.

Για την εν λόγω άσκηση, επέστρεψαν δύο ελληνικές φρεγάτες από τη Λιβύη

Αναλυτικά όσα ανακοίνωσε το ΓΕΕΘΑ

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 17 Σεπτεμβρίου 2025 και κατόπιν εντολής του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη, διετάχθη αιφνιδιαστικά η εκτέλεση διακλαδικής άσκησης ετοιμότητας.

Σκοπός της άσκησης είναι η επαύξηση της επιχειρησιακής ετοιμότητας μέσω της εξέτασης των διαδικασιών εφαρμογής ειδικών σχεδίων, στο πλαίσιο επιχειρησιακού σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ.

Η άσκηση διεξάγεται εντός της περιοχής ευθύνης του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ και καλύπτει τμήματα του θαλάσσιου και χερσαίου χώρου, συμπεριλαμβάνοντας περιοχές στον Έβρο και στο Αιγαίο.

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας ενεργοποιήθηκε η διακλαδική δύναμη ετοιμότητας με συμμετέχον προσωπικό και μέσα των τριών (3) Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου (ΔΕΠ) του ΓΕΕΘΑ.