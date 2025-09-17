Στο ΚΥΣΕΑ η 4η Belharra, το Πίρι Ρέις και το μεταναστευτικό 

Εν όψει της συζήτησης στην επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής, η απόκτηση της 4ης φρεγάτας FDI θα τεθεί σήμερα στο ΚΥΣΕΑ. Στο τραπέζι και οι αυξημένες ξανά ροές μεταναστών προς Κρήτη.

Η υπογραφή της σύμβασης για την τέταρτη φρεγάτα Belharra, που μπαίνει πλέον στην τελική ευθεια, θα συζητηθεί σήμερα στο ΚΥΣΕΑ, που θα συνεδριάσει υπό τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, αναμένεται να ενημερώσει την τρέχουσα ή την επόμενη εβδομάδα την επιτροπή εξοπλιστικών της Βουλής για την τροποποιητική σύμβαση με τη Naval Group. Η σύμβαση μάλιστα θα περιλαμβάνει επιπλέον προβλέψεις για νέα συστήματα, που θα εγκατασταθούν και στις τρεις φρεγάτες που ήδη έχει παραγγείλει η χώρα μας, τις φρεγάτες «Κίμων», «Νέαρχος» και «Φορμίων».

Εξ αυτών η πρώτη Belharra με το όνομα «Κίμων» αναμένεται να καταπλεύσει στο Φαληρικό Όρμο το Δεκέμβριο. Η φρεγάτα «Νέαρχος» αναμένεται την άνοιξη του 2026 και το φθινόπωρο του ίδιου έτους η φρεγάτα «Φορμίων». Ενώ η τέταρτη Belharra, που θα λάβει το όνομα «Θεμιστοκλής», αναμένεται να ενταχθεί στο Πολεμικό Ναυτικό έως το 2028.

Η τροποποιητική σύμβαση με τη Naval Group θα προβλεπει επίσης αυξημένη συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς άλλωστε αυτός είναι και ο στόχος που έχει τεθεί με τον 12ετή Μακροπρόθεσμο Προγραμματισμό Αμυντικών Εξοπλισμών.

Το κόστος της τέταρτης φρεγάτας, χωρίς τον οπλισμό, ανέρχεται σε περίπου 809 εκατ. ευρώ.

Περιμένοντας το Πίρι Ρέις

Το ΚΥΣΕΑ προφανώς θα συζητήσει και τις τουρκικές αναγγελίες για έρευνες από το γνωστό μας “Πίρι Ρέις”. Αναγγελίες που εκτιμάται ότι ήρθαν ως αντίδραση της Τουρκίας στον ερχομό της Chevron νοτίως της Κρήτης.

Στο τραπέζι και οι αυξημένες ροές μεταναστών προς Κρήτη

Στο ΚΥΣΕΑ αναμένεται όμως να συζητηθεί και το μεταναστευτικό, καθώς οι ροές προς Κρήτη έχουν αυξηθεί ξανά. Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο, σε μία μόνο βδομάδα καταγράφηκαν 2.642 αφίξεις, ενώ ολόκληρος ο Ιούλιος έκλεισε με περίπου 3.650. Τον Αύγουστο οι αφίξεις μειώθηκαν σε 689, δηλαδή μείωση της τάξης του 80%. Το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου είχαμε μόνο 75 αφίξεις. Ωστόσο παρουσιάζεται ξανά αύξηση με 689 αφίξεις στα Χανιά, 137 στο Ηράκλειο, 57 στο Ρέθυμνο.

Η κυβέρνηση πάντως επιμένει ότι ο νόμος Πλεύρη και ειδικότερα η αναστολή αιτήσεων ασύλου για μετανάστες που έρχονται μέσω βόρειας Αφρικής στην Κρήτη είχαν αποτελέσματα. Αφήνει δε ανοιχτό το ενδεχόμενο το μέτρο της αναστολής αιτήσεων ασύλου, που είχε ισχύ για τρεις μήνες και λήγει στις 11 Οκτωβρίου, να παραταθεί, εφόσον βέβαια δώσει και το πράσινο φως η ΕΕ. Η Κομισιόν τον Ιούλιο είχε καλύψει την Αθήνα για την επίμαχη τροπολογία με το επιχείρημα ότι η χώρα μας αντιμετώπιζε έκτακτη κατάσταση.

Ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, δήλωσε χθες (ΣΚΑΪ) ότι μέχρι την Παρασκευή θα έχουν φύγει από την Κρήτη οι μετανάστες που έφτασαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Το σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει μεταφορά μεταναστών από την Αστυνομία σε δομές στην ηπειρωτική Ελλάδα.

Εν τω μεταξύ πάνω από 1.100 άνθρωποι παρέμεναν στο χώρο κράτησης στην Αγυιά Χανίων, ο οποίος έχει μετατραπεί σε αποθήκη ψυχών.