Τουρκία: Ζητά την αποστρατιωτικοποίηση της Λήμνου με αντι-NAVTEX

Αντι-Navtex με την οποία ζητεί την αποστρατιωτικοποίηση της Λήμνου εξέδωσε η Τουρκία.

Η αντι-Navtex έρχεται λίγες ημέρες μετά από αντίστοιχη ναυτική οδηγία για τη Χίο και σύμφωνα με αυτή, "το καθεστώς αποστρατιωτικοποίησης της νήσου Λήμνου, όπως ορίζεται από τη Συνθήκη της Λωζάννης το 1923, έχει παραβιαστεί»,.

Η τουρκική αντι- NAVTEX , όπως τη δημοσιεύει το militaire.gr:

TURNHOS N/W : 1185/20 AEGEAN SEA 1. LA12-210/20 IS VIOLATION OF DEMILITARIZED STATUS OF LEMNOS ISLAND SET BY THE 1923 LAUSANNE PEACE TREATY. 2. CANCEL THIS MESSAGE 241100Z SEP 20.

