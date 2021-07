6ος τελικός NBA: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στη μάχη της ζωής του

Το Μιλγουόκι παραμιλάει. Ο κόσμος μετράει τις ώρες για το Game 6 των NBA Finals, που στην Ελλάδα θα ξεκινήσει στις 4 τα ξημερώματα της Τετάρτης, στο COSMOTE SPORT 4 HD. Στα μπαρ, στα εστιατόρια, στον δρόμο, παντού υπάρχουν φανέλες του Γιάννη Αντετοκούνμπο (τρομερή έκπληξη μας έχει κάνει πόσες εμφανίσεις του Πατ Κόνατον έχουμε δει), παντού υπάρχουν μηνύματα και ευχές για τους Μπακς.

Το Fiserv Forum που ήταν ήσυχο το προηγούμενο διάστημα στις off days, έχει πλέον πολύ κόσμο που πηγαίνει για μια φωτογραφία μπροστά στο έμβλημα, μπροστά στην πεντάδα της ομάδας και στο μήνυμα "history in the making", περιγράφει ο απεσταλμένος του Sport 24 στις ΗΠΑ Χάρης Σταύρου. Κάθονται στα πεζούλια και απολαμβάνουν το αεράκι, η μπουτίκ έχει αρχίσει να αδειάζει από προϊόντα, το stage και η γιγαντοοθόνη ξηλώθηκαν για να μπουν μεγαλύτερα stages και μεγαλύτερες γιγαντοοθόνες μπροστά, βόρεια και νότια του γηπέδου, σε τρεις ξεχωριστούς χώρους στους οποίους οι άνθρωποι του οργανισμού υπολογίζουν ότι θα υποδεχθούν 65 χιλιάδες οπαδούς.

Εξηνταπέντε χιλιάδες, σχεδόν τρεις φορές περισσότερους από τους περισσότερους που έχουν δει μέχρι σήμερα σε αγώνα των Μπακς. Αν και αυτός ο αριθμός μοιάζει μικρός μπροστά σε κάποιες άλλες εκτιμήσεις που μιλούν ακόμη και για 100 χιλιάδες ανθρώπους. Βράδυ Τρίτης, άλλωστε, σε ματς που δίνει πρωτάθλημα, τι καλύτερο μπορεί να έχει να κάνει κάποιος στο Μιλγουόκι από το να ζήσει από κοντά αυτές τις ιστορικές στιγμές που δεν έζησε η πόλη από το 1974 κι έπειτα;

Ο κορονοϊός είναι σίγουρα ένας λόγος για να μείνει κάποιος στο σπίτι του, με το νέο κύμα της πανδημίας να έχει χτυπήσει τόσο τον assistant coach Τζος Οπενχάιμερ και την οικογένειά του, όσο και τον Θανάση Αντετοκούνμπο που παραμένει στο πρωτόκολλο ασφάλειας αλλά και τον επί σειρά τριών δεκαετιών sportcaster της ομάδας, Τζιμ Πάσκι, ο οποίος παρακολουθούσε φέτος τους πρώτους τελικούς της ζωής του ως οπαδός των Μπακς, αλλά στάθηκε και αυτός άτυχος και παραμένει κλινήρης.

Τα πράγματα για τους Μπακς είναι απλά. Αν δουν τον αγώνα σαν 48 λεπτά πριν από τους πανηγυρισμούς, θα χάσουν. Αν τον αντιμετωπίσουν με σοβαρότητα, "ρουφήξουν" την ένταση και τον ενθουσιασμό του κοινού, παίξουν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα στην άμυνα, βάλουν τα σουτ και χτίσουν την αυτοπεποίθησή τους φάση-φάση, θα πετύχουν τον στόχο. Θα γιορτάσουν με τον κόσμο τους αυτό που δεν έχει ζήσει η πόλη εδώ και 50 χρόνια. Θα ανέβουν στην κορυφή του ΝΒΑ και θα μεγαλώσουν τον μύθο τους, γνωρίζοντας ότι έχουn έναν σπουδαίο κορμό για να κάνουν πρωταθλητισμό για πολλά χρόνια.

Οι Σανς δεν έχουν πλέον κάτι να χάσουν. Έχασαν το πλεονέκτημα έδρας στο Game 5 και βρίσκονται με την πλάτη στον τοίχο, δεν θα έχουν άγχος και πίεση, ξέρουν πόσο βαθιά έχουν πέσει στον λάκκο που τους έσκαψαν οι Μπακς, η καλύτερη ομάδα αυτής της σειράς, διαθέτουν προσωπικότητες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά αλλά έχουν καταλάβει μετά από τρεις σερί ήττες πως οι αδυναμίες συγκεκριμένων παικτών απέναντι σε συγκριμένους αντιπάλους (Πολ Vs Χόλιντεϊ, Έιτον Vs Λόπεζ/Αντετοκούνμπο) έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στη σειρά.

Το Φοίνιξ πήγε υπερβολικά στα mind games και στο trash talk κι αυτό ενόχλησε τους Μπακς. Τα σχόλια του Μόντι Γουίλιαμς για τις βολές του Αντετοκούνμπο, η ατάκα του Πολ πως "ακόμη και ο Γιάννης πιστεύει ότι θα αστοχήσει όταν σουτάρει από τη γραμμή", τα ουρλιαχτά του Κράουντερ προς το μέρος του στις βολές προς το φινάλε του Game 5 και η απαράδεκτη κίνηση του Κρις Πολ να του τραβήξει το χέρι εκείνη τη φάση, ήταν στιγμές που λειτούργησαν εναντίον των Σανς.

Η σειρά δεν έχει τελειώσει, it's far from over που λένε και οι Αμερικανοί, το λένε και οι παίκτες των Μπακς που είναι εντυπωσιακά συνειδητοποιημένοι, ταπεινοί και μετρημένοι στις δηλώσεις τους. Είναι και απομονωμένοι από τους πάντες και τα πάντα, την ώρα που το προπονητικό team μένει σε ξενοδοχείο πλησίον του γηπέδου για παν ενδεχόμενο μετά από αυτό που συνέβη με τον Οπενχάιμερ.

Όσο για τα διαθέσιμα εισιτήρια; Στο ΝΒΑ πάντα υπάρχουν, η έννοια sold-out δεν είναι αντιπροσωπευτική του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα εδώ καθώς όσο ανεβαίνουν οι τιμές, τόσο περισσότερες πωλήσεις γίνονται σε εισιτήρια που έχουν ήδη διατεθεί. Αυτή τη στιγμή οι τιμές ξεκινούν από τα 1200 δολάρια για όρθιους σε θέση στην οποία δεν υπάρχει εγγύηση οπτικής επαφής με τον αγωνιστικό χώρο και φτάνουν μέχρι τις 19000 δολάρια στις θέσεις δίπλα στο παρκέ. Μια καλή θέση κοστίζει από 4000 έως 6000 δολάρια, μια θέση στο επάνω διάζωμα αγγίζει τα 2000 δολάρια, γενικώς επικρατεί υστερία για να παρακολουθήσει ο κόσμος αυτή την ιστορική αναμέτρηση.

Εδώ που τα λέμε, λογική είναι αυτή η υστερία. Κάπως έτσι αισθανόμαστε κι εμείς που βρισκόμαστε σε αυτή την ιστορική σειρά, την παρακολουθούμε από κοντά και έχουμε την δυνατότητα να σας μεταφέρουμε εικόνες, ατμόσφαιρα, όσα γίνονται στο Μιλγουόκι και όσα έγιναν στο Φοίνιξ. Η ημέρα είναι σπουδαία. Ξεκουραστείτε, προγραμματίστε τον ύπνο σας και μείνετε συντονισμένοι στο SPORT24 για τις LIVE συνδέσεις με το Fiserv Forum, για το pre-game και για το post-game που ελπίζουμε και ευχόμαστε να είναι πανηγυρικό για τους Μπακς, για τον Γιάννη και τον Θανάση Αντετοκούνμπο που αγγίζουν πλέον το όνειρο.

