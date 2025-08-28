ΑΕΚ – Άντερλεχτ 2-0: Κιτρινόμαυρη υπεροχή και πρόκριση στη League Phase του Conference League

Η ΑΕΚ καθάρισε με κυριαρχική εμφάνιση την Άντερλεχτ και προκρίθηκε στη League Phase του Conference League. Κοϊτά και Κουτέσα με τα δύο γκολ που πέτυχαν χάρισαν την πρόκριση στους κιτρινόμαυρους.

Η ΑΕΚ πραγματοποίησε την καλύτερη εμφάνιση της φετινής σεζόν και διέλυσε την Άντερλεχτ, επικρατώντας με 2-0 στην OPAP Arena. Οι σκόρερ για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς ήταν ο Αμπουμπακαρί Κοϊτά και ο Ντέρεκ Κουτέσα.

Όπως γράφει το SPORT24, το πρώτο γκολ της ΑΕΚ ήρθε στο 36ο λεπτό. Οι γηπεδούχοι έκλεψαν την μπάλα ψηλά και ο Ελίασον βρήκε με τη μία τον Κοϊτά, ο οποίος με ένα ωραίο τελείωμα μέσα από την περιοχή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα.

Η Ένωση ήταν ανώτερη και είχε τις ευκαιρίες στο πρώτο μέρος, όμως δεν κατάφερε να τις αξιοποιήσει και το 1-0 έμεινε μέχρι το τέλος του ημιχρόνου.

Το δεύτερο γκολ ήρθε στο 48ο λεπτό, όταν ο Κουτέσα με μια μαγική ενέργεια και τελείωμα έστειλε την μπάλα στο βάθος της εστίας του Κούζμανς.

Οι Βέλγοι πίεσαν ασφυχτικά μετά το 2-0, όμως οι κιτρινόμαυροι άντεξαν στην πίεση και ο Στρακόσα επενέβη όπου χρειάστηκε.

Η ΑΕΚ την Παρασκευή θα μάθει τους αντιπάλους της στη League Phase του Conference League. Μάλιστα, για πρώτη φορά στην ιστορία της έκανε 3/3 προκρίσεις σε προκριματικά.