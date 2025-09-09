Άρης: Τέλος ο Ουζουνίδης

Ο Μαρίνος Ουζουνίδης αποτελεί παρελθόν από τον Άρη, με την ΠΑΕ να ανακοινώνει την Τρίτη (9/9) το τέλος της συνεργασίας τους.

Το κλίμα ήταν πολύ βαρύ μετά την ήττα από τον Παναιτωλικό το Σάββατο (30/8), με τον Έλληνα προπονητή μάλιστα να μην πηγαίνει καθόλου στη συνέντευξη Τύπου, καθώς ήταν πολύ απογοητευμένος από το αποτέλεσμα.

Θυμίζουμε ότι ο Ουζουνίδης ανέλαβε τον Άρη στις 12 Δεκεμβρίου 2024, με τους κίτρινους να τερματίζουν στην 1η θέση στα playoffs.

Τη φετινή σεζόν η ομάδα νίκησε τον Βόλο στην πρεμιέρα της Stoiximan Super League με 2-0, αλλά στη 2η αγωνιστική ηττήθηκε από τα “καναρίνια” στο Βικελίδης με 2-0.