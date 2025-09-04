Άρης: Το απόλυτο σοκ με Τανούλη, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου

Τα χειρότερα δυνατά ήταν τα νέα από τον τραυματισμό του Γιώργου Τανούλη που θα μείνει εκτός όλη τη σεζόν.

Δυστυχώς τα νέα από την μαγνητική που έκανε ο Γιώργος Τανούλης μετά τον τραυματισμό που είχε στον πρώτο φιλικό αγώνα του Άρη κόντρα στην TFT Σκοπίων, ήταν τα χειρότερα δυνατά.

Ο 23χρονος ψηλός (2.10 μ.) που ανήκει στον Ολυμπιακό και αγωνίζεται στον Άρη ως δανεικός, υπέστη ρήξη πρόσθιου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου και θα υποβληθεί άμεσα σε χειρουργική επέμβαση.

Την προηγούμενη σεζόν ο Τανούλης αγωνίστηκε δανεικός από τον Ολυμπιακό στο Μαρούσι και είχε 6.1 πόντους και 3.8 ριμπάουντ κατ

Η ανακοίνωση του Άρη

“Ο Γιώργος Τανούλης στάθηκε άτυχος στον φιλικό αγώνα του ΑΡΗ με την TFT Skopje.

Στην τέταρτη περίοδο της αναμέτρησης, ο 23χρονος σέντερ τραυματίστηκε στο γόνατο. Υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, η οποία έδειξε ότι υπέστη ρήξη προσθίου χιαστού, έσω μηνίσκου και έσω πλαγίου.

Ο αθλητής του ΑΡΗ θα υποβληθεί σήμερα (04/09) σε χειρουργική επέμβαση, ώστε να ξεκινήσει η αποκατάστασή του”.