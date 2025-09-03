Αταμάν για Γιόκιτς: “Ας βάλει 50 πόντους, αρκεί να κερδίσουμε”

Ο Εργκίν Αταμάν μίλησε για την Γιόκιτς και όχι μόνο λίγο πριν το κρίσιμο παιχνίδι για την πρώτη θέση ανάμεσα στην Τουρκία και τη Σερβία.

Το βράδυ της Τετάρτης (3/9 στις 21:15) η Τουρκία αντιμετωπίζει την Σερβία σε ένα ντέρμπι για την πρώτη θέση στον πρώτο όμιλο του EuroBasket 2025 και ο Εργκίν Αταμάν μίλησε στο Mozzart Sport ενόψει του κρίσιμου αγώνα της ομάδας

Όπως μεταδίδει το Sport24, με το χαρακτηριστικό του χιούμορ και αυτοπεποίθηση, ο Αταμάν σχολίασε την αναμέτρηση, τον Νίκολα Γιόκιτς, τον Αλπερέν Σενγκούν και τη συνέχεια του τουρνουά. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού μίλησε για:

Την αναμέτρηση με τη Σερβία: “Ελπίζω να ξανασυναντηθούμε στον τελικό, και πιστεύω ότι το ίδιο σκέφτονται και στην ομάδα του Πέσιτς. Ο τελευταίος αγώνας του ομίλου είναι πολύ σημαντικός, καθώς πρόκειται για δύο εξαιρετικά ρόστερ γεμάτα σπουδαίους παίκτες.

Ελπίζω να δούμε όμορφο μπάσκετ. Μια νίκη ή ήττα δεν θα μας οδηγήσει απευθείας σε μετάλλιο ή θα μας απομακρύνει από αυτό. Η Σερβία θεωρείτο φαβορί από τα ευρωπαϊκά ΜΜΕ πριν το τουρνουά, γι’ αυτό λέω ότι θα ήθελα να τους κερδίσουμε στον τελικό, παρά σε αυτόν τον αγώνα της φάσης των ομίλων. Φυσικά, θα παλέψουμε και την Τετάρτη για τη νίκη:”

Τους τραυματισμούς στο EuroBasket: “Η Σερβία έχει δυνατή ομάδα, όπως και εμείς, αλλά δεν είχατε τύχη με τον τραυματισμό του Μπογκντάνοβιτς. Ελπίζω να αναρρώσουν γρήγορα αυτός και οι υπόλοιποι τραυματίες. Είδαμε πόσο καλός ήταν ο Μπογκντάνοβιτς στις προετοιμασίες και στην αρχή του τουρνουά.

Τέτοιοι τραυματισμοί μπορούν να επηρεάσουν το αποτέλεσμα. Ειλικρινά, εύχομαι ο αγώνας με τη Σερβία να ολοκληρωθεί χωρίς τραυματισμούς, γιατί το τουρνουά ξεκινάει πραγματικά από τη φάση των νοκ-άουτ, το Σάββατο”.

Τον Νίκολα Γιόκιτς: “Δεν έχουμε λύση για τον Γιόκιτς. Ας βάλει και 50 πόντους, αρκεί να κερδίσουμε εμείς τον αγώνα”.

Την σύγκριση του Γιόκιτς με τους άλλους σούπερ σταρ: “Υπάρχουν πολλοί παίκτες σε αυτό το επίπεδο. Μην ξεχνάμε ότι στον άλλο όμιλο είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο Μάρκανεν, ο Βαλαντσιούνας… Ο Σενγκούν είναι νέος, 23-24 ετών, και ελπίζω στο μέλλον να γίνει ακόμα καλύτερος από τον Γιόκιτς.

Παρακολουθήσαμε πώς τα πήγε ο Σενγκούν κόντρα στους Νάγκετς, αν και ο Γιόκιτς δεν έπαιξε σε δύο ματς λόγω τραυματισμού. Όταν συναντήθηκαν, δεν υπήρχε μεγάλη διαφορά. Θα είναι ενδιαφέρον, αλλά αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι πώς θα φαίνεται αυτό το ματς αν βρεθούμε στον τελικό“.

Την φάση των νοκ-άουτ: “Όλες οι ομάδες, ακόμα και στους άλλους ομίλους, είναι σε παρόμοιο επίπεδο. Ο αγώνας Φινλανδίας-Λιθουανίας ήταν πολύ αμφίρροπος. Η πρωτιά στον όμιλο δίνει ένα μικρό πλεονέκτημα, καθώς παίζεις με τον τέταρτο του άλλου ομίλου.

Περιμένω ότι το Μαυροβούνιο, με τον Νίκολα Βούτσεβιτς, θα είναι τέταρτο στον Β’ όμιλο. Θα δούμε ποιοι θα είναι οι πιθανοί αντίπαλοι στα προημιτελικά, αν περάσουμε τους 16. Επίσης, η νίκη του Ισραήλ επί της Γαλλίας έφερε ανατροπές”.

Το φορτωμένο πρόγραμμα των παικτών: “Δεν βλέπω πρόβλημα. Οι παίκτες της EuroLeague δυσκολεύονται να παίζουν αγώνες κάθε δύο μέρες. Για παράδειγμα, ο Σέιν Λάρκιν μπορεί να παίξει εξαιρετικά, αλλά είναι δύσκολο να το κάνει δύο μέρες στη σειρά, γιατί ξοδεύει πολλή ενέργεια.

Στην EuroLeague κάθε ματς είναι σημαντικό, ενώ στην NBA οι αγώνες παίζονται πιο χαλαρά. Στο EuroBasket η μάχη είναι συνεχής, όλοι θέλουν τη νίκη”.

Τον Βασίλιε Μίτσιτς: “Δεν τον είδα σήμερα στο ξενοδοχείο, μου είπαν ότι τραυματίστηκε ξανά, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό.

Είναι εξαιρετικός παίκτης, ένας από τους καλύτερους πλέι μέικερ στην Ευρώπη. Είχαμε υπέροχες στιγμές στην Εφές, κερδίσαμε τίτλους μαζί. Είναι σπουδαίος άνθρωπος και παίκτης. Όμως, στο παρκέ, θα προσπαθήσουμε να τον σταματήσουμε”.