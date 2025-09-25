Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στο SPORT24: Το ματς του EuroBasket 2025 που απόλαυσε περισσότερο

Αρκετά ματς του EuroBasket 2025 του άρεσαν. Ένα όμως ήταν αυτό που απόλαυσε περισσότερο ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όπως αποκάλυψε στο SPORT24.

Η Εθνική έδωσε μεγάλες μάχες στο EuroBasket 2025. Με την Ιταλία, με την Ισπανία, με το Ισραήλ, με τη Λιθουανία, με τη Φινλανδία. Απ’ όλα αυτά τα ματς, ωστόσο, ένα ξεχώρισε για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Greek Freak, όπως γράφει το SPORT 24, στάθηκε στο Game 5 των NBA Finals 2021, όταν οι Μπακς νίκησαν τους Σανς στο Φοίνιξ και κάπου ανάμεσα σε εκείνες τις αναμνήσεις, αποκάλυψε στη μεγάλη συνέντευξη με τον Χάρη Σταύρου στο studio του SPORT24 ποιον αγώνα απόλαυσε περισσότερο στο τουρνουά που ολοκληρώθηκε πριν από μερικές ημέρες.

Δείτε τι είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, από το 55:20 κι έπειτα: