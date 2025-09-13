Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε το ματς του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται σήμερα τον Πανσερραϊκό στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Η ώρα και το κανάλι της μετάδοσης.

Μετά την διακοπή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, η δράση στη Stoiximan Super League επιστρέφει το Σάββατο, με τρεις αναμετρήσεις στο πρόγραμμα.

Η 3η αγωνιστική ανοίγει με την αναμέτρηση του Ολυμπιακού και του Πανσερραϊκού στο “Καραϊσκάκης”. Οι νταμπλούχοι Ελλάδας στοχεύουν στο “3 στα 3”, προκειμένου να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας και να ενισχύσουν την ψυχολογία τους ενόψει των επερχόμενων αγώνων με την Πάφο (πρεμιέρα του Champions League) και τον Παναθηναϊκό.

Όπως γράφει το SPORT24, η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 18:00 το απόγευμα, με τηλεοπτική μετάδοση από το COSMOTE SPORT 1 HD.