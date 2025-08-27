Μπαρτζώκας: Δεν θα πάρουμε παίκτη επειδή πιέζουν τα social media

Οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα στην πρώτη προπόνηση του Ολυμπιακού για τη νέα σεζόν.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε στο περιθώριο της πρώτης προπόνησης του Ολυμπιακού ενόψει της νέας σεζόν.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Έλληνας προπονητής στάθηκε στην προετοιμασία που γίνεται χωρίς τους διεθνείς, τονίζοντας ότι η ομάδα δουλεύει μεθοδικά μέχρι την επιστροφή τους.

Σε ερώτηση για πιθανή μεταγραφή, ο Μπαρτζώκας ήταν ξεκάθαρος: ο Ολυμπιακός θα κινηθεί μόνο εφόσον βρεθεί παίκτης που μπορεί πραγματικά να ταιριάξει στο σύνολο, και όχι επειδή υπάρχει πίεση από τα social media.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για το αν ο Ολυμπιακός είναι πλήρης, ή ψάχνει παίκτη: “Θα αποδειχθεί αν είναι πλήρης. Νομίζω ότι όλες οι ομάδες πάνε σε αυτή την κατεύθυνση να πάρουν περισσότερους παίκτες, γιατί τα παιχνίδια θα είναι ακόμη περισσότερα. Φυσικά θέλεις βάθος στον πάγκο, θέλεις ταλέντο. Εμείς έχουμε πολύ. Αν η ερώτηση είναι αν θα πάρουμε άλλον παίκτη, η απάντησή μου είναι ότι εξαρτάται, εμείς θα αξιολογήσουμε την ομάδα μας στα φιλικά, στην προετοιμασία. Φυσικά πάντα έχουμε τα μάτια μας στην αγορά, οι πρόεδροι είναι πάντα διατεθειμένοι να βοηθήσουν, αλλά να ξέρετε ότι εμείς θα πάρουμε παίκτη μόνο αν πιστεύουμε ότι μπορεί να ταιριάξει στην ομάδα μας και να γίνει καλύτερη. Δεν θα πάρουμε παίκτη επειδή πιέζουν τα social media. Θα κάνουμε αυτό που είναι καλύτερο για την ομάδα μας”.

Για τον Κίναν Έβανς: “Έχουμε κάνει έναν προγραμματισμό. Έχουμε κάποια φιλικά παιχνίδια, θα είναι τα πρώτα που θα παίξει. Τα παιχνίδια τώρα θα τον βοηθήσουν να βρει ρυθμό. Όλοι ξέρουμε πόσο καλός παίκτης είναι. Του εύχομαι να είναι υγιής, να δείξει το ταλέντο του στο παρκέ”.

Για τις απουσίες στην προετοιμασία: “Οι περισσότερες ομάδες έχουν τέτοιου είδους δυσκολίες. Λείπουν δύο διεθνείς, ο Μιλουτίνοβ και ο Αντετοκούνμπο, λείπει και ο Φαλ που ξέρετε πόσο σημαντικός είναι. Αναγκαστικά έγιναν κάποιες κινήσεις. Όλα αυτά είναι της εποχής. Πιστεύουμε ότι έχουμε τις βάσεις να είμαστε πολύ σκληροί.

Για να είσαι σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να διαχειρίζεσαι τα συναισθήματά σου, πρέπει να είσαι φιλόδοξος, επίμονος, έτοιμος. Όποιος παίκτης θέλει να παίζει σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να μπει σε αυτή τη λογική. Αν κάποιος θέλει να παίζει 35 λεπτά πρέπει να κατέβει επίπεδο.

Καμία ομάδα δεν το κάνει, εκ των πραγμάτων δεν γίνεται. Είναι τέτοιο το επίπεδο της έντασης στα παιχνίδια στην Ευρώπη. Εγώ παίρνω κάποιες αποφάσεις για τα παιδιά που έρχονται με βάση το τι δίνει η αγορά πρώτον και το τι ανάγκες έχει η ομάδα μας, μετά από αξιολόγηση και συζήτηση από όλους και των προέδρων.

Οι παίκτες που φέραμε και με βάση όσα σας είπα είναι πολύ δυνατές προσθήκες, που ίσως έχουν υποτιμηθεί και λίγο. Η μεταγραφή σαν του Τάισον Γουόρντ ας πούμε ή σαν του Κίναν Έβανς. Η γνώμη μου είναι ότι είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες που ταιριάζουν και στο πώς παίζουμε”.

Για το ΣΕΦ: “Στεναχωριέμαι αν δεν θα είμαι στην ομάδα όταν θα είναι έτοιμο, δεν ξέρω (σ.σ. γέλια). Ποτέ δεν ξέρεις στην ζωή, θα είναι φανταστικό και από ό,τι έχω ακούσει από τους προέδρους, πώς θα γίνει”.

Για την Εθνική: “Καλή τύχη με υγεία, χωρίς τραυματισμούς”.