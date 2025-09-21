Μπαρτζώκας: Η ομάδα μας είναι καταδικασμένη να παλεύει για την πρωτιά

Ο προπονητής του Ολυμπιακού μίλησε για τη νέα σεζόν, τις προσθήκες στο ρόστερ αλλά και τους στόχους της ομάδας.

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη νέα αγωνιστική περίοδο 2025-26, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να τοποθετείται για τον σχεδιασμό της ομάδας.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Έλληνας τεχνικός στάθηκε στη διατήρηση του βασικού κορμού, στις μεταγραφικές κινήσεις που έγιναν το καλοκαίρι, αλλά και στις προσδοκίες που υπάρχουν για τη σεζόν που ξεκινά.

Οι δηλώσεις του:

“Πρώτα απ’ όλα θέλω να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες καλή επιτυχία και πάνω απ’ όλα υγεία. Στο διάστημα της προετοιμασίας είχαμε αρκετές απουσίες λόγω των Εθνικών ομάδων, ωστόσο, δεν θεωρώ πως αυτό θα μας επηρεάσει πολύ, καθώς όλοι όσοι απουσίασαν είναι χρόνια στην ομάδα και δεν χρειάζονται χρόνο προσαρμογής.

Από ’κει και πέρα, κάναμε λίγες αλλά ουσιαστικές προσθήκες, δουλέψαμε αρκετά καλά στο διάστημα της προετοιμασίας και θέλουμε στο Super Cup να δείξουμε το καλό μας πρόσωπο και να το κατακτήσουμε για τέταρτη σερί χρονιά.

Ξέρω πως δεν θα πρωτοτυπήσω, όμως, όπως έχω πει κατ’ επανάληψη, οι στόχοι του Ολυμπιακού δεν αλλάζουν. Η ομάδα μας είναι… καταδικασμένη να παλεύει για την πρωτιά σε όποια διοργάνωση συμμετέχει, και αυτό ακριβώς θα κάνουμε και φέτος”