Μποντιρόγκα: Ο λόγος που επιλέξαμε την Αθήνα για το Final Four 2026

Όσα ανέφερε ο Πρόεδρος της EuroLeague, Ντέγιαν Μποντιρόγκα για τη διεξαγωγή του Final Four του 2026 στην Αθήνα.

Η Αθήνα θα διοργανώσει το Final Four της EuroLeague το 2026 και ο Πρόεδρος της διοργάνωσης, Ντέγιαν Μποντιρόγκα ανέδειξε τους λόγους για τους οποίους η EuroLeague επέλεξε την ελληνική πρωτεύουσα.

Όσα ανέφερε ο Μποντιρόγκα

“Η Αθήνα είναι μια πόλη με βαθιά μπασκετική κληρονομιά και από τις πιο παθιασμένες εξέδρες στην Ευρώπη. Είμαστε ενθουσιασμένοι που επιστρέφουμε το 2026 στην Αθήνα, μια πόλη που έχει φιλοξενήσει μερικές από τις πιο αξέχαστες στιγμές στην ιστορία της EuroLeague.

Η Ελλάδα παραμένει μια στρατηγική αγορά για τη Euroleague, με δύο κορυφαίες ομάδες να αγωνίζονται κάθε χρόνο, μια εξαιρετικά αφοσιωμένη κοινότητα φιλάθλων και έχει ισχυρή απήχηση ως παγκόσμιος τουριστικός προορισμός. Η επιστροφή του Final Four στην Αθήνα είναι μια φυσική επιλογή, για την οποία είμαστε βέβαιοι ότι θα προσφέρει ακόμη μία θεαματική διοργάνωση“.