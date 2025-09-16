Champions League: Πού θα δείτε τα έξι παιχνίδια στην πρεμιέρα της League Phase

Champions League: Πού θα δείτε τα έξι παιχνίδια στην πρεμιέρα της League PhaseΔιαβάζεται σε 1'
Η League Phase του Champions League κάνει πρεμιέρα με έξι παιχνίδια. Δείτε τα κανάλια που θα μεταδώσουν τις σπουδαίες αναμετρήσεις.
- 16 Σεπτεμβρίου 2025 08:56
Η δεύτερη League Phase στην ιστορία του Champions League αρχίζει την Τρίτη (16/09) και δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρχει και μέσω της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη.
Συνολικά, όπως αναφέρει το SPORT 24, έξι από 18 παιχνίδια στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα διεξαχθούν απόψε (16/09), σε ένα ταξίδι που θα μας πάει μέχρι τις 31 Μαΐου.
Φυσικά για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια στο Champions League θα συμμετάσχει και η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε.
Αναλυτικά όλες οι αναμετρήσεις της Τρίτης (16/09)
- 19:45 Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ / COSMOTE SPORT 7 HD
- 19:45 Μπιλμπάο – Άρσεναλ / COSMOTE SPORT 6 HD
- 22:00 Μπενφίκα – Καραμπάγκ / COSMOTE SPORT 5 HD
- 22:00 Τότεναμ – Βιγιαρεάλ / COSMOTE SPORT 4 HD
- 22:00 Γιουβέντους – Ντόρτμουντ / COSMOTE SPORT 3 HD
- 22:00 Ρεάλ – Μαρσέιγ / COSMOTE SPORT 2 HD