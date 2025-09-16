Champions League: Πού θα δείτε τα έξι παιχνίδια στην πρεμιέρα της League Phase

Η League Phase του Champions League κάνει πρεμιέρα με έξι παιχνίδια. Δείτε τα κανάλια που θα μεταδώσουν τις σπουδαίες αναμετρήσεις.

Η δεύτερη League Phase στην ιστορία του Champions League αρχίζει την Τρίτη (16/09) και δεν θα μπορούσε να γίνει χωρίς τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ελληνική εκπροσώπηση θα υπάρχει και μέσω της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη.

Συνολικά, όπως αναφέρει το SPORT 24, έξι από 18 παιχνίδια στην πρεμιέρα της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης θα διεξαχθούν απόψε (16/09), σε ένα ταξίδι που θα μας πάει μέχρι τις 31 Μαΐου.

Φυσικά για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια στο Champions League θα συμμετάσχει και η Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε.

Αναλυτικά όλες οι αναμετρήσεις της Τρίτης (16/09)