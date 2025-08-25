Champions League: Tα κανάλια που θα μεταδώσουν την κλήρωση της League Phase

Ο Ολυμπιακός μετράει αντίστροφα για την κλήρωση της League Phase στο Champions League. Διαβάστε το τηλεοπτικό πρόγραμμα των μεταδόσεων.

Την Πέμπτη (28/08) είναι προγραμματισμένη να γίνει στο Μονακό η κλήρωση της League Phase του Champions League με την Ελλάδα να εκπροσωπείται από τον νταμπλούχο, Ολυμπιακό.

Οι ερυθρόλευκοι θα μάθουν τους αντιπάλους τους με τη μετάδοση της διαδικασίας να είναι διπλή.

Συγκεκριμένα, το COSMOTE SPORT 1 HD θα είναι το ένα από τα δύο κανάλια που θα μεταδώσει την κλήρωση στις 19:00, ενώ παράλληλα και το MEGA NEWS από τις 18:55 θα δείχνει εικόνα από το Μόντε Κάρλο.