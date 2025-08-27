Champions League: Τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας της League Phase – Σε ποιο βρίσκεται ο Ολυμπιακός

Τα τέσσερα γκρουπ δυναμικότητας που έχουν σχηματιστεί μέχρι τώρα στη League Phase του Champions League, καθώς επίσης και οι ανακατατάξεις ανάλογα τις τελευταίες τέσσερις προκρίσεις από τα playoffs της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ολοκληρώθηκαν οι τρεις από τις επτά ρεβάνς των playoffs για το Champions League.

Όπως γράφει το Sport24, τα τρία από τα συνολικά πέντε εισιτήρια που θα δοθούν στις ομάδες που συμμετείχαν στο μονοπάτι των πρωταθλητών πήραν η Καϊράτ, η Μπόντο Γκλιμτ και η Πάφος.

Την ίδια ώρα, ο Ολυμπιακός έμαθε ακόμη τρεις πιθανούς αντίπαλους στη League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Το βράδυ της Τετάρτης (27/08) αναμένεται να συμπληρωθεί το παζλ των 36 ομάδων του ενιαίου ομίλου, ενώ παράλληλα έχει γίνει γνωστή η τελική μορφή των τεσσάρων γκρουπ δυναμικότητας, με τον Ολυμπιακό να είναι οριστικά στο 3ο.

Υπενθυμίζεται ότι η κλήρωση της League Phase του Champions League είναι προγραμματισμένη για το απόγευμα της Πέμπτης (28/08, 19:00).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των playoffs του Champions League

Μονοπάτι πρωταθλητών

Καϊράτ – Σέλτικ 3-2 στα πέναλτι (προκρίθηκε η Καϊράτ)

Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ 2-1 (προκρίθηκε η Μπόντο Γκλιμτ)

Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1 (προκρίθηκε η Πάφος)

Κοπεγχάγη – Βασιλεία (στο πρώτο παιχνίδι έληξε ισόπαλο με 1-1)

Καραμπάγκ – Φερεντσάβρος (στο πρώτο παιχνίδι επικράτησε η Καραμπάγκ με 3-1)

Μονοπάτι μη πρωταθλητών

Μπενφίκα – Φενέρμπαχτσε (στο πρώτο παιχνίδι έληξε ισόπαλο με 0-0)

Κλαμπ Μπριζ – Ρέιντζερς (στο πρώτο παιχνίδι επικράτησε η Μπριζ με 3-1)

Αναλυτικά τα γκρουπ δυναμικότητας στη League Phase

1ο γκρουπ δυναμικότητας: Παρί, Ρεάλ, Σίτι, Μπάγερν, Λίβερπουλ, Ίντερ, Τσέλσι, Ντόρτμουντ, Μπαρτσελόνα

2ο γκρουπ δυναμικότητας: Άρσεναλ, Λεβερκούζεν, Ατλέτικο, Αταλάντα, Βιγιαρεάλ, Γιουβέντους, Άιντραχτ, Μπενφίκα (αν προκριθεί), Μπριζ (αν προκριθεί)

3ο γκρουπ δυναμικότητας: Τότεναμ, Αϊντχόφεν, Άγιαξ, Νάπολι, Σπόρτινγκ, Σλάβια Πράγας, Μπόντο Γκλιμτ, Μαρσέιγ

4ο γκρουπ δυναμικότητας: Κοπεγχάγη (αν προκριθεί), Μονακό, Γαλατασαράι, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, Καραμπάγκ (αν προκριθεί), Αθλέτικ, Νιουκάστλ, Καϊράτ, Πάφος

*αν προκριθεί η Ρέιντζερς αντί της Κλαμπ Μπριζ τότε οι Σκωτσέζοι θα μπουν στο 3ο γκρουπ και αυτομάτως η Τότεναμ θα ανέβει στο 2ο

*αν προκριθεί η Φενέρμπαχτσε και η Ρέιντζερς τότε θα μπουν στο 3ο γκρουπ και θα ανέβουν στο 2ο οι Τότεναμ και Αϊντχφόφεν

*αν προκριθεί η Φενέρμπαχτσε και όχι η Ρέιντζερς τότε οι Τούρκοι θα μπουν στο 3ο γκρουπ και θα ανέβει η Τότεναμ στο 2ο

*αν προκριθούν οι Φερεντσβάρος, Βασιλεία θα μπουν και οι δύο στο 4ο γκρουπ χωρίς να υπάρξει κάποια αλλαγή