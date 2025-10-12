Δανία – Ελλάδα 3-1: Η Εθνική πλήρωσε τα λάθη της και αποκλείστηκε από το Μουντιάλ

Δεν έμαθε από τα λάθη της η Εθνική Ελλάδας, η οποία ηττήθηκε με 3-1 από τη Δανία στο Πάρκεν και αποκλείστηκε και μαθηματικά από τη διεκδίκηση ενός εισιτηρίου για το Μουντιάλ.

Οδυνηρό βράδυ στο Πάρκεν για την Εθνική Ελλάδας που αποχαιρέτησε το Μουντιάλ. Η γαλανόλευκη δεν έμαθε από τα λάθη της, γνώρισε την ήττα με 3-1 από τη Δανία και έχασε κάθε μαθηματική ελπίδα για την κατάληψη των δύο πρώτων θέσεων του ομίλου.

Όπως γράφει το Sport24, παρότι η Ελλάδα είχε μπει καλύτερα στο ματς και ήλεγχε τον ρυθμό, η Δανία ξετύλιξε το δώρο του Ζαφείρη και άνοιξε το σκορ με τον Χόιλουντ στο 22ο λεπτό.

Η τροπή του ματς εξελίχθηκε εφιαλτικά για την Ελλάδα, αφού στο 40′ οι γηπεδούχοι έκαναν το 2-0 με κεφαλιά του Άντερσεν έπειτα από εκτέλεση κόρνερ του Ντάμσγκαρντ από αριστερά.

Μόλις λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ο τελευταίος ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 3-0 πλασάροντας έπειτα από λάθος του Κουλιεράκη και ασίστ του Φρόχολντ.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς κατάφερε να μειώσει ένα λεπτό αργότερα με κοντινό σουτ του Τζόλη έπειτα από “μπάσιμο” του Ιωαννίδη στην περιοχή.

Το σκορ δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και έτσι η Ελλάδα γνώρισε την τρίτη της διαδοχική ήττα μένοντας στους 3 βαθμούς δύο αγωνιστικές πριν το φινάλε του ομίλου, με τη Δανία και τη Σκωτία να βρίσκονται στους 10.

Ως εκ τούτου, το όνειρο της παρουσίας της Εθνικής στο Μουντιάλ έσβησε άδοξα.