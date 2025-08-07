ΔΕΑΒ: Νέο Ειδικό Σώμα Παρατηρητών για την ασφάλεια στον αθλητισμό

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση του Ειδικού Σώματος Παρατηρητών της ΔΕΑΒ άνοιξε, όπως έκανε γνωστό το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Όπως αναφέρει το SPORT24, το εν λόγω σώμα θα συγκροτηθεί για δύο χρόνια, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της ασφάλειας στον ελληνικό αθλητισμό, όπως ανέφερε το ΥΠΑΙΘΑ.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου:

“Στο πλαίσιο εφαρμογής του ν. 5176/2025, ξεκίνησε για πρώτη φορά η ανοικτή διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συγκρότηση του Ειδικού Σώματος Παρατηρητών της ΔΕΑΒ, διετούς διάρκειας (Οκτώβριος 2025 – Οκτώβριος 2027).

Η συστηματική και θεσμικά κατοχυρωμένη παρουσία Παρατηρητών στα εθνικά επαγγελματικά και ερασιτεχνικά πρωταθλήματα αποτελεί κεντρική πολιτική επιλογή, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της ακεραιότητας και της ασφάλειας στον ελληνικό αθλητισμό.

Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης:

«Η αναβάθμιση του Ειδικού Σώματος Παρατηρητών της ΔΕΑΒ αποτελεί ένα ακόμα εχέγγυο για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της παραβατικότητας στα γήπεδα. Με την εφαρμογή της νέας διαδικασίας διασφαλίζουμε υψηλά πρότυπα αξιοπιστίας, επάρκειας και αντικειμενικότητας, ενισχύοντας ταυτόχρονα τη θεσμική θωράκιση της ΔΕΑΒ».

Πιο συγκεκριμένα η φετινή διαδικασία επιλογής περιλαμβάνει σειρά καινοτομιών που υλοποιούνται για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της στρατηγικής αναβάθμισης του θεσμού:

Ανοικτή πρόσκληση ενδιαφέροντος, με στόχο τη διαφάνεια και την ευρύτερη συμμετοχή.

Κατά προτεραιότητα επιλογή πτυχιούχων Παρατηρητών για τα εθνικά επαγγελματικά πρωταθλήματα.

Θεσμοθέτηση κλήρωσης για τον ορισμό Παρατηρητών στα επαγγελματικά πρωταθλήματα.

Οργάνωση στοχευμένης εκπαίδευσης για όλα τα μέλη του σώματος Παρατηρητών.

Επέκταση του θεσμού σε όλα τα ομαδικά αθλήματα επαγγελματικών και ερασιτεχνικών εθνικών πρωταθλημάτων.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής:

Αποδεδειγμένη εμπειρία στον χώρο του αθλητισμού.

Τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου.

Μη ύπαρξη νομικών κωλυμάτων, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 2725/1999, όπως ισχύει.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε στις 21 Ιουλίου 2025 και ολοκληρώνεται στις 27 Αυγούστου 2025 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν και να υποβάλουν αίτηση στον επίσημο σύνδεσμο.