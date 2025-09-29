Δεκάδες αθλητές ζητούν τον αποκλεισμό του Ισραήλ από την UEFA – “Ο αθλητισμός δεν μπορεί να σιωπά”

Πάνω από 50 επαγγελματίες αθλητές υπογράφουν επιστολή προς την UEFA, καλώντας την να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της.

Μια ομάδα 50 αθλητών, μεταξύ των οποίων διακεκριμένοι ποδοσφαιριστές και μεγάλες προσωπικότητες του χώρου, υπογράφουν επιστολή με την οποία καλούν την UEFA να αποκλείσει το Ισραήλ από τις διοργανώσεις της λόγω παραβιάσεων ανθρωπίνων δικαιωμάτων εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Γάζα.

Η επιστολή υποστηρίζει ότι «ο αθλητισμός δεν μπορεί να σιωπά ενώ αθλητές και πολίτες, μεταξύ των οποίων και παιδιά, σκοτώνονται αδιάκριτα και μαζικά στη Γάζα».

Ανάμεσα στους αθλητές είναι και ο νικητής του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την εθνική ομάδα της Γαλλίας, Πολ Πογκμπά, ο Χακίμ Ζίγιες, ο οποίος έχει πάρει θέση πολλές φορές εναντίον του Ισραήλ, ο μέσος της Κρίσταλ Πάλας, Σεΐκ Ντοκούρα, ο Σαμ Μόρσι και ο παίκτης του κρίκετ, Μοίν Άλι.

Ο πρώην επιθετικός της Aston Villa, Ανουάρ Ελ Γκάζι – τον οποίο γερμανικό δικαστήριο βρήκε αδικαιολόγητα απολυμένο από την Mainz 05 τον Νοέμβριο του 2023 μετά από ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που εξέφραζε στήριξη στους Παλαιστίνιους – ο πρώην αρχηγός της Ipswich Town, Σαμ Μόρσι, και ο πρώην προπονητής της Leicester City, Νίγκελ Πίρσον, είναι, επίσης, ανάμεσα στους αθλητές που υπογράφουν την επιστολή.

Στη δήλωση επισημαίνεται, επίσης, η δολοφονία τον περασμένο μήνα του Σουλεϊμάν αλ-Ομπέιντ – ευρέως γνωστού ως «Παλαιστίνιος Πελέ» – ο οποίος, σύμφωνα με την Παλαιστινιακή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, σκοτώθηκε όταν ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σε πολίτες που περίμεναν επισιτιστική βοήθεια στη νότια Γάζα.

Η επιστολή κάνει αναφορά σε μια έκθεση του ΟΗΕ από τον Σεπτέμβριο, η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα ότι «οι ισραηλινές αρχές και οι ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας έχουν γενοκτονικές προθέσεις να καταστρέψουν, εν μέρει ή στο σύνολό τους, τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας», μια κατηγορία που το Ισραήλ αρνείται.

«Είναι υποχρέωση των αθλητικών φορέων να λάβουν μέτρα κατά των αθλητικών ομάδων που εκπροσωπούν μια χώρα την οποία μια επιτροπή του ΟΗΕ έχει καταλήξει ότι διαπράττει γενοκτονία κατά των Παλαιστινίων στη Γάζα», συνεχίζει η επιστολή.

Η επιστολή συντονίστηκε από την Nujum Sports, τον φορέα που εκπροσωπεί μουσουλμάνους αθλητές στο Ηνωμένο Βασίλειο, και παρουσιάζεται υπό την αιγίδα της Athletes 4 Peace. Η Nujum Sports ανέφερε ότι επικοινώνησαν μαζί τους «παίκτες από διάφορα αθλήματα, μουσουλμάνοι, μη μουσουλμάνοι και άτομα άθρησκα, που θέλουν να σταθούν ενωμένοι και να καλέσουν σε δικαιοσύνη».

Η επιστολή καταλήγει: «Καλούμε την UEFA να αναστείλει άμεσα το Ισραήλ από όλες τις διοργανώσεις μέχρι να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο και να σταματήσει τη δολοφονία αμάχων και τη διαρκή πείνα».

«Ο αθλητισμός δεν είναι ουδέτερος μπροστά στην αδικία. Η σιωπή ισοδυναμεί με αποδοχή ότι οι ζωές κάποιων είναι λιγότερο πολύτιμες από άλλες. Πιστεύουμε σε ένα κοινό πρότυπο για όλα τα έθνη και όλους τους ανθρώπους, με δικαιοσύνη χωρίς διπλά μέτρα».

Η επιστολή ακολουθεί τα μέλη του Συμβουλίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ στην έκκληση για τον αποκλεισμό του Ισραήλ από το ποδόσφαιρο, ενώ η PFA το έχει πράξει στα δύο τελευταία συνέδρια της FIFA.

Την Πέμπτη, η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα εργαστεί για να εμποδίσει τον αποκλεισμό του Ισραήλ από το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου του 2026. Οι εθνικές ομάδες και οι σύλλογοι του Ισραήλ συνεχίζουν να συμμετέχουν σε διοργανώσεις της FIFA και της UEFA κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα.

Σημειώνεται πως, το δημοσίευμα έρχεται ενώ Ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν πως η UEFA διαβεβαιώνει το Ισραήλ ότι δεν σχεδιάζει να αποβάλει τη χώρα της από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία.