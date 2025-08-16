Diamond League: Πέρασε ξανά τα έξι μέτρα ο Καραλής στη Σιλεσία, πρώτος ο Ντουπλάντις

Ο Εμμανουήλ Καραλής ξεπέρασε για δέκατη φορά στην καριέρα του τα έξι μέτρα, στο Diamond League της Σιλεσία, όμως αρκέστηκε στη δεύτερη θέση, με τον Αρμάντ Ντουπλάντις να συνεχίζει το απίθανο σερί του.

Ο Εμμανουήλ Καραλής έβαλε πίεση στον Αρμάντ Ντουπλάντις, όμως ο 25χρονος άλτης ήταν εκείνος που πήρε την πρώτη θέση στο Diamond League της Σιλεσίας.

Όπως γράφει το SPORT24, ο 25χρονος Έλληνας πρωταθλητής επέλεξε να ξεκινήσει τον αγώνα από τα 5,70μ., τα οποία και πέρασε άνετα. Ακολούθως άφησε τα 5.80μ. και πέρασε τα 5.90μ. με μια απίθανη προσπάθεια.

Ο Καραλής δεν έμεινε εκεί, αφού ξεπέρασε τα έξι μέτρα με την πρώτη του προσπάθεια, μια επίδοση που πετυχαίνει για δέκατη φορά στην καριέρα του.

Όμως ο Έλληνας αστέρας δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα πολυπόθητα 6.10μ. στις τρεις του προσπάθειες. Παρόλα αυτά, ο Εμμανουήλ Καραλής γνώρισε την αποθέωση από όλο το στάδιο στη Σιλεσία για την προσπάθειά του.

Ο Καραλής στις αρχές Αυγούστου πέρασε τα 6,08 μ. μπροστά στο ένθερμο ελληνικό κοινό. Ο αθλητής στις 19 του μηνός θα βρίσκεται στη Λοζάνη και στις 28 Αυγούστου στη Ζυρίχη στον τελικό του Diamond League, που θα είναι και ο τελευταίος του αγώνας πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του Τόκιο. Ο σημερινός ήταν ο ένατος αγώνας του Καραλή στη χρονιά, που ολοκληρώνεται με προσπάθεια πάνω από τα 6,00 μ.

Ο Αρμάντ Ντουπλάντις λοιπόν πέρασε με άψογο άλμα τα 6.10μ. και κατέκτησε την πρώτη θέση. Ο σπουδαίος 25χρονος Σουηδός πάντως δεν μπόρεσε να ξεπεράσει τα 6.20μ. στις τρεις του προσπάθειες.