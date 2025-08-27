Diamond League: Τα χρήματα που εξασφάλισαν Καραλής και Τεντόγλου από τον τελικό στη Ζυρίχη

Τα ποσά που εξασφάλισαν ο Εμμανουήλ Καραλής και ο Μίλτος Τεντόγλου από τις επιδόσεις τους στον τελικό του Diamond League στη Ζυρίχη.

Το 2025, το Diamond League θα προσφέρει στους αθλητές χρηματικά έπαθλα-ρεκόρ ύψους 7,95 εκατομμυρίων ευρώ.

Κάθε μία από τις 14 κανονικές συναντήσεις της σειράς θα έχει συνολικό έπαθλο 430.440 ευρώ, ενώ ο τελικός του Diamond League θα απονείμει 1,93 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως γράφει το SPORT24, το συνολικό χρηματικό έπαθλο ανά αγώνισμα θα κυμαίνεται μεταξύ 25.830 και 43.040 ευρώ στις συναντήσεις της σειράς και μεταξύ 51.650 και 86.090 ευρώ στον τελικό.

Με την έκτη θέση που κατέλαβε στο άλμα εις μήκος, ο Μίλτος Τεντόγλου θα λάβει 3.440 ευρώ ως μπόνους, ενώ ο Εμμανουήλ Καραλής, που κατέκτησε τη δεύτερη θέση στο άλμα επί κοντώ θα λάβει 17.220 ευρώ.