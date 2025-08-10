Δύο Ιάπωνες πυγμάχοι νεκροί στην ίδια διοργάνωση

Διπλή τραγωδία έλαβε χώρα στο ιαπωνικό μποξ, αφού οι Σιγκετόσι Κοτάρι και Χιρομάσα Ουρακάβα πέθαναν έπειτα από τραυματισμούς στην ίδια διοργάνωση στο Τόκιο.

Στο πένθος βυθίστηκε ο κόσμος του μποξ έπειτα από την τραγική απώλεια δύο νέων ταλαντούχων Ιαπώνων πυγμάχων, οι οποίοι άφησαν την τελευταία τους πνοή, λίγες μόνο μέρες μετά τη συμμετοχή τους στην ίδια βραδιά αγώνων, στην οποία και τραυματίστηκαν σοβαρά.

Στην ίδια διοργάνωση, στις 2 Αυγούστου, στο “Dynamic Glove on u-next Vol°35” στο Korakuen Hall του Τόκιο, οι Σιγκετόσι Κοτάρι (28 ετών) και Χιρομάσα Ουρακάβα (28 ετών) υπέστησαν κρίσιμους τραυματισμούς που απαιτούσαν άμεση χειρουργική επέμβαση για αιμορραγικό υποδερματικό αιμάτωμα.

Όπως αναφέρει το SPORT24, οι Σιγκετόσι Κοτάρι, μετά από ισοπαλία 12 γύρων με τον Γιαμάτο Χάτα, κατέρρευσε στο καμαρίνι και υποβλήθηκε σε εγχείρηση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, άφησε την τελευταία του πνοή λίγες ημέρες μετά, στις 8 Αυγούστου.

Ο Χιρομάσα Ουρακάβα, από την πλευρά του, είχε υποστεί τεχνικό νοκ άουτ στον 8ο γύρο από τον Γιότζι Σάιτο και διακομίστηκε επίσης εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, πέθανε στις 9 Αυγούστου.

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Πυγμαχίας (WBO) εξέφρασε τα συλλυπητήριά της για τους δύο αθλητές, ενώ η Ιαπωνική Επιτροπή Πυγμαχίας (JBC) αντέδρασε προτείνοντας σημαντικές αλλαγές: μείωση του αριθμού των γύρων των επίσημων τίτλων από 12 σε 10, καθώς και αυστηρότερη επιτήρηση της αφυδάτωσης στους αθλητές, ώστε να ενισχυθεί η προστασία τους.