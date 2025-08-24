Ελλάδα – Γαλλία: Η σύνθεση της Εθνικής για το τελευταίο τεστ πριν το EuroBasket 2025

Αυτή είναι η σύνθεση της Εθνικής Ανδρών για το φιλικό τεστ με τη Γαλλία στο κλειστό του ΟΑΚΑ (24/8, 20:00).

Η Εθνική Ανδρών αντιμετωπίζει τη Γαλλία στο κλειστό του ΟΑΚΑ (24/8, 20:00) στο τελευταίο τεστ πριν το EuroBasket 2025, με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει στην διάθεσή του 13 παίκτες, μετά τα κοψίματα των Όμηρου Νετζήπογλου, Νάσου Μπαζίνα και Κρις Χουγκάζ. Έπειτα από το παιχνίδι αναμένεται να ανακοινωθεί η τελική δωδεκάδα που θα ταξιδέψει στην Κύπρο.

Η σύνθεση της Ελλάδας: Κώστας Παπανικολάου, Κώστας Σλούκας, Γιάννης Αντετοκουνμπο, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Ντίνος Μήτογλου, Θανάσης Αντετοκούνμπο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, Δημήτρης Κατσίβελης, Βαγγέλης Ζούγρης, Αλέξανδρος Σαμοντούροβ, Βασίλης Τολιόπουλος, Κώστας Αντετοκούνμπο.

Η σύνθεση της Γαλλίας: Αϊζάια Κορντινιέ, Μπιλάλ Κουλιμπαλί, Σιλβέν Φρανσίσκο, Τζέιλεν Χορντ, Μαμ Ζαϊτέ, Τιμοτέ Λουβαβού-Καμπαρό, Τεό Μαλεντόν, Έλι Οκόμπο, Ζακαρί Ρισασέ, Αλεξάντρ Σαρ, Γκέρσον Γιαμπουσέλε.