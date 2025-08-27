Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος με άλμα στα 6,00μ. στον τελικό του επί κοντώ στο Diamond League

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέλαβε τη 2η θέση στον τελικό του επί κοντώ στο Diamond League με άλμα στα 6,00μ.

Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε τη 2η θέση στον τελικό του επί κοντώ στο Diamond League της Ζυρίχης, με άλμα στα 6,00μ., ενώ ο Σουηδός Ντουπλάντις πήρε την πρώτη θέση, καθώς πέρασε τα 6,00μ. χωρίς αποτυχημένες προσπάθειες.

Όπως γράφει το SPORT24, ο Έλληνας αθλητής ξεκίνησε με άλμα στα 5,65μ., το οποίο πέρασε με επιτυχία, και συνέχισε με 5,90μ. το οποίο επίσης πέρασε με την πρώτη. Στα 6,00μ., έχασε τις δύο πρώτες προσπάθειες, αλλά στην τρίτη τα κατάφερε, σημειώνοντας την 12η φορά στην καριέρα του που περνά αυτό το ύψος.

Η συνέχεια ήταν δύσκολη, καθώς και οι δύο αθλητές απέτυχαν στο πρώτο άλμα στα 6,10μ. και στις δύο επόμενες προσπάθειες. Τελικά, ο Καραλής κατέκτησε τη 2η θέση λόγω των αποτυχιών του στα 6,00μ.

Η κατάταξη στο επί κοντώ ανδρών