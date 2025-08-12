Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στη Βουδαπέστη με 6,02 μέτρα

Ο Εμμανουήλ Καραλής ολοκλήρωσε άλλη μία πολύ καλή εμφάνιση στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης. Ο Έλληνας πρωταθλητής του επί κοντώ με 6 μέτρα και 2 εκατοστά κατέκτησε τη δεύτερη θέση, ενώ επιχείρησε να καταρρίψει το Πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά απέτυχε στις δύο προσπάθειες που έκανε στα 6,11 μ. Παγκόσμιο ρεκόρ και πάλι από τον Ντουπλάντις με 6 μέτρα και 29 εκατοστά.

Ο Εμμανουήλ Καραλής συνέχισε τις εξαιρετικές φετινές του εμφανίσεις στο διεθνές μίτινγκ της Βουδαπέστης.

Ο Έλληνας πρωταθλητής, όπως αναφέρει το SPORT 24, πέρασε τα 6,02 μ. και κατέκτησε τη δεύτερη θέση, πίσω μόνο από τον Αρμάντ Ντουπλάντις, ο οποίος ήταν ακόμη μια φορά ασυναγώνιστος.

Ο Σουηδός, ο οποίος είχε εξασφαλίσει το χρυσό περνώντας τα 6,11 μ. έβαλε τον πήχη στα 6,29 μ. και τον πέρασε με τη δεύτερη προσπάθεια, κάνοντας το 13ο παγκόσμιο ρεκόρ της καριέρας του.

Ο Καραλής ξεκίνησε μουδιασμένα και χρειάστηκε δύο προσπάθειες για να περάσει τα 5,72 μ.. Εν συνεχεία είχε δύο αποτυχημένα άλματα στα 5,92 μ. τα οποία πέρασε με την τρίτη προσπάθεια.

Όμως στη συνέχεια ξεπέρασε με την πρώτη τα 6,02 μ. και ακολούθως προσπάθησε να καταρρίψει για ακόμη μία φορά το πανελλήνιο ρεκόρ. Συγκεκριμένα επιχείρησε δύο φορές να περάσει τα 6,11 μ., χωρίς όμως επιτυχία.

Υπενθυμίζεται, ότι ο Καραλής είχε κάνει πανελλήνιο ρεκόρ με επίδοση 6.08 μ. στις 2 Αυγούστου, στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, που πραγματοποιήθηκε στον Βόλο.