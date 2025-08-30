Εθνική: Ανησυχία στη γαλανόλευκη με τον τραυματισμό του Γιαννούλη

Ο Δημήτρης Γιαννούλης έγινε αναγκαστική αλλαγή στην αναμέτρηση της Άουγκσμπουργκ με την Μπάγερν κι αυτό προκαλεί ανησυχία στη γαλανόλευκη ενόψει των αγώνων του Σεπτεμβρίου.

Απρόοπτο που προκαλεί συναγερμό στην Εθνική με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Ο 29χρονος μπακ τραυματίστηκε στην εντός έδρας αναμέτρηση της Άουγκσμπουργκ κόντρα στην Μπάγερν και έγινε αναγκαστική αλλαγή στο 63ο λεπτό.

Μένει να φανεί το μέγεθος της ζημιάς του (αν υπάρχει φυσικά) και αν θα μπορέσει να είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια της Εθνικής με τη Λευκορωσία στις 5 Σεπτεμβρίου και με τη Δανία τρεις ημέρες μετά, αμφότερα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.