Εθνική Ελλάδας: Πού θα δείτε το παιχνίδι των Ελπίδων κόντρα στη Λετονία για τα προκριματικά του Euro 2027

Η Εθνική Ελπίδων μετά το διπλό κόντρα στη Γερμανία θέλει να δώσει συνέχεια κι απέναντι στη Λετονία. Δείτε το κανάλι που θα μεταδώσει το σπουδαίο παιχνίδι για τα προκριματικά του Euro 2027.

Με φόρα από το τεράστιο διπλό (2-3) στην έδρα της πανίσχυρης Γερμανίας, η Εθνική Ελπίδων θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες στα προκριματικά του Euro 2027.

Όπως γράφει το Sport24, το σύνολο του Γιάννη Ταουσιάνη φιλοξενείται από τη Λετονία για την 3η αγωνιστική, ένα παιχνίδι που θα μεταδοθεί από τη δημόσια τηλεόραση.

Συγκεκριμένα, το σπουδαίο ματς θα δείξει απευθείας η ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ στις 17:00.

Φυσικά θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη της αναμέτρησης από το Matchcenter του SPORT24.