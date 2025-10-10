Εθνική Ελπίδων: Η συγκινητική αφιέρωση στον Πάνο Ρούτσι μετά τη νίκη επί της Γερμανίας

Μετά τον θρίαμβο της Εθνικής Ελπίδων απέναντι στη Γερμανία στο πλαίσιο των προκριματικών του Euro 2027, σύσσωμη η ελληνική ομάδα αφιέρωσε τη μεγάλη νίκη στον Πάνο Ρούτσι.

Μετά την εντυπωσιακή επικράτηση της Εθνικής Ελπίδων επί της Γερμανίας για τα προκριματικά του Euro 2027, η ελληνική ομάδα τίμησε τον Πάνο Ρούτσι με μια συγκινητική χειρονομία: όλοι μαζί ύψωσαν την ελληνική σημαία, πάνω στην οποία ήταν γραμμένο το μήνυμα “ο πατέρας που νίκησε το σκοτάδι”, αφιερώνοντάς του τη νίκη ως ένδειξη σεβασμού στον αγώνα που έδωσε το προηγούμενο διάστημα.

Όπως γράφει το Sport24, πρόκειται για τον πατέρα του 22χρονου Ντένις, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών. Ο Ρούτσι έκανε απεργία πείνας, ζητώντας να πραγματοποιηθεί η εκταφή της σορού του γιού του.

Μετά από 23 ημέρες σκληρής μάχης, ο πατέρας αποφάσισε να σταματήσει την απεργία – μια πράξη βαθιάς διαμαρτυρίας, που είχε ως στόχο την ικανοποίηση των αιτημάτων του, που -πέρα από την εκταφή-, περιλάμβαναν ταυτοποίηση DNA, ώστε να επιβεβαιωθεί με ακρίβεια η ταυτότητα του θύματος και βιοχημικές και τοξικολογικές εξετάσεις, για να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου.

Πρόκειται για διαδικασίες που, όπως επισημαίνει ο ίδιος, έπρεπε να είχαν γίνει από την πρώτη στιγμή του δυστυχήματος.