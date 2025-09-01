EuroBasket 2025: Αυτές είναι οι ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί στους “16”

Η τέταρτη αγωνιστική των ομίλων του EuroBasket 2025 βρίσκεται προ των πυλών και αυτές είναι οι ομάδες που έχουν προκριθεί στην επόμενη φάση.

Η τέταρτη αγωνιστική των ομίλων του EuroBasket 2025 ξεκινά με τους αγώνες των πρώτων δύο ομίλων της διοργάνωσης να διεξάγονται από το μεσημέρι της Δευτέρας (1/9). Η Εθνική Ελλάδας έχει ήδη προκριθεί στην φάση των “16”, αλλά η αποστολή της στην φάση των ομίλων δεν έχει ολοκληρωθεί.

Η Εθνική Ομάδα στοχεύει στην πρώτη θέση και για να επιτευχθεί αυτό, είναι αυτονόητο ότι κάθε παιχνίδι μετρά. Συγκεκριμένα, αυτά είναι τα σενάρια που στέλνουν την Ελλάδα στην πρώτη θέση του τρίτου ομίλου που διεξάγεται στην Λεμεσό.

Η ομάδα του Σπανούλη δεν είναι ωστόσο η μοναδική ομάδα που έχει ήδη προκριθεί και μαθηματικά στην επόμενη φάση, κάνοντας το απόλυτο 3/3 στα πρώτα τρία παιχνίδια. Συγκεκριμένα, άλλες πέντε ομάδες έχουν τσεκάρει το εισιτήριό τους για την τελική φάση της Ρίγα.

Από τον πρώτο όμιλο έχουν ήδη προκριθεί η Σερβία και η Τουρκία, από τον δεύτερο όμιλο το απόλυτο έχουν οι Φινλανδία και η Γερμανία, ενώ από στον τέταρτο όμιλο, η οικοδέσποινα Πολωνία έχει κάνει το 3/3 και έχει επίσης ήδη προκριθεί.