Eurobasket 2025: Αποθέωση της Εθνικής από τους Έλληνες φιλάθλους – Βίντεο

Η Εθνική Ελλάδας αποθεώθηκε από τους Πελαργούς κατά την αναχώρησή της για την τελευταία προπόνηση πριν το σπουδαίο παιχνίδι με την Τουρκία.

Την τελευταία της προπόνηση στην Riga Arena πριν την αναμέτρηση με την Τουρκία πραγματοποίησε η Εθνική Ελλάδας, το μεσημέρι της Παρασκευής (12/9), και οι παίκτες επέστρεψαν αμέσως στο ξενοδοχείο, όπου τους περίμεναν εκατοντάδες Έλληνες φίλαθλοι.

Με συνθήματα και παλμό οι Πελαργοί και όλοι οι Έλληνες φίλαθλοι, υποδέχθηκαν τους διεθνείς και έδειξαν με αυτόν τον τρόπο την στήριξή τους, όπως γράφει το SPORT24.

Σημειώνεται πως, από το πρωί της Παρασκευής συγκεντρώνονται όλο και περισσότεροι Έλληνες στη Ρίγα, ενώ την ώρα του ημιτελικού ο αριθμός αναμένεται να ξεπεράσει τους 1.500.