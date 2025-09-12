EuroBasket 2025, Ελλάδα – Τουρκία: Μαζί στην Ρίγα φίλαθλοι των δύο ομάδων

Όμορφες εικόνες από την Ρίγα με Έλληνες και Τούρκους φιλάθλους να συναντιούνται και να φωτογραφίζονται με τις σημαίες των δύο χωρών, λίγες ώρες πριν από τον σπουδαίο ημιτελικό.

Λίγες ώρες απέμειναν για τον ιστορικό ημιτελικό του EuroBasket 2025 με την Ελλάδα και την Τουρκία να βρίσκονται αντιμέτωπες με μόνο στόχο την πρόκριση στον τελικό.

Σύμφωνα με το SPORT24, Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι φτάνουν από το πρωί της Παρασκευής (12/9) στην Ρίγα της Λετονίας και σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, οι φίλοι της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη θα είναι περισσότεροι στο γήπεδο.

Ώρες πριν από την σπουδαία αναμέτρηση, το κλίμα στη Ρίγα είναι εξαιρετικό, με τους φιλάθλους Ελλάδας και Τουρκίας, όχι μόνο να συναντιούνται στο κέντρο της πόλης, αλλά και να φωτογραφίζονται σε ευχάριστη διάθεση, κρατώντας τις σημαίες των δύο χωρών.