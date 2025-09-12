EuroBasket 2025, Ελλάδα – Τουρκία: Ποιος θα κερδίσει τη μάχη της εξέδρας στη Riga Arena

Θα κερδίσουν οι Έλληνες φίλαθλοι την μάχη της εξέδρας στη Riga Arena;

Η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα για την Εθνική Ελλάδας στο EuroBasket 2025, καθώς η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη θα αντιμετωπίσει στις 21:00 στην Riga Arena την Τουρκία, με τον νικητή να φτάνει στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με το SPORT24, η ανυπομονησία για τον ιστορικό ημιτελικό είναι τεράστια και οι Έλληνες φίλαθλοι καταφθάνουν με κάθε τρόπο στην Λετονία. Η Εθνική συμμετέχει σε έναν ημιτελικό EuroBasket μετά από 16 χρόνια και οι Πελαργοί θα είναι φυσικά εκεί, ωστόσο ιδιαίτερη ζέση υπάρχει και από την πλευρά των Τούρκων, που δεν έχουν βρεθεί σε τελικό EuroBasket από το μακρινό 2001.

Ο Εργκίν Αταμάν ζήτησε και πήρε από την αεροπορική εταιρεία της Τουρκίας επιπλέον πτήσεις τσάρτερ από την Κωνσταντινούπολη για την Ρίγα, ωστόσο σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, οι Έλληνες θα κερδίσουν τη μάχη της εξέδρας.

Το πρωί της Παρασκευής (12/9) αναχώρησαν πέντε τσάρτερ από Αθήνα και Θεσσαλονίκη για τη Λετονία, ενώ πτήσεις για τις γειτονικές πόλεις και χώρες υπήρχαν και από άλλες πόλεις της Ελλάδας (π.χ. Κέρκυρα – Βίλνιους).

Οι Έλληνες φίλαθλοι έδωσαν ήδη το στίγμα τους στους δρόμους της Ρίγας και στο ξενοδοχείο της Εθνικής, όπου υποδέχθηκαν την ομάδα μετά την τελευταία της προπόνηση και σύμφωνα με όσα έχουν ήδη γίνει γνωστά, το ελληνικό στοιχείο θα είναι εντονότερο και στο γήπεδο.

Συγκεκριμένα, οι Τούρκοι φίλαθλοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τους 1.000, την ώρα που οι Έλληνες που θα βρίσκονται στην Riga Arena το βράδυ της Παρασκευής θα είναι περισσότεροι από 1500 και δεν αποκλείεται να ξεπεράσουν τους 2.000.

Το SPORT24 και η εκπομπή BIG 4 by Betsson βρέθηκαν τόσο στο αεροδρόμιο της Ρίγας και υποδέχθηκε τους Έλληνες φιλάθλους που έκαναν το μεγάλο ταξίδι με στόχο το χρυσό, όσο και στο ξενοδοχείο της Εθνικής αλλά και στο γήπεδο για τις τελευταίες ειδήσεις, πριν από τον ιστορικό ημιτελικό.