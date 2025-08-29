EuroBasket 2025: Εσθονία – Λετονία 70-72: Ο Πορζίνγκις έκρινε το ντέρμπι της Βαλτικής

Νίκη για την Λετονία κόντρα στην Εσθονία, με τον Πορζίνγκις να βάζει την υπογραφή του.

Σε ένα παιχνίδι-θρίλερ που κρίθηκε στις λεπτομέρειες, η Λετονία επικράτησε της Εσθονίας με 72-70, αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ για σχεδόν τρία δεκάλεπτα.

Όπως αναφέρει το SPORT24, το ματς σημαδεύτηκε από το επιθετικό μπλακ-άουτ και των δύο ομάδων στην τελευταία περίοδο, όπου έμειναν για περισσότερα από πέντε λεπτά χωρίς καλάθι (επιμέρους σκορ 9-9). Τη λύση έδωσε στο φινάλε ο Κρίσταπς Πορζίνγκις.

Ο νέος παίκτης των Ατλάντα Χοκς ηγήθηκε της Λετονίας, τελειώνοντας το ματς με 26 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 κοψίματα, αλλά και 7 λάθη. Η Εσθονία άγγιξε τη μεγάλη νίκη, ωστόσο κατέρρευσε επιθετικά στο τέταρτο δεκάλεπτο, μένοντας χωρίς σκορ για περισσότερο από οκτώ λεπτά.

Η ομάδα του Λούκα Μπάνκι, που προερχόταν από βαριά ήττα απέναντι στην Τουρκία και φιγουράρει ψηλά στα power rankings της FIBA, απέφυγε νέα γκέλα χάρη στην αντίδρασή της από τα μέσα της τρίτης περιόδου και μετά.

Παρά την αστοχία της έξω από τα 6.75 (6/33), η Λετονία εκτέλεσε ξανά περισσότερα τρίποντα από δίποντα (33 έναντι 26), καταφέρνοντας να πάρει τη νίκη μπροστά σε ένα κατάμεστο γήπεδο, με έντονη παρουσία φιλάθλων και των δύο χωρών.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ροσό, Κιούλιν, Καλατράβα

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-17, 42-38, 61-63, 70-72

ΕΣΘΟΝΙΑ (Ράνουλα): Ντρελ 3 (1), Ραιέστε 7 (1/1 τρίποντο, 3 ριμπάουντ), Τρέιερ 2 (3 ριμπάουντ), Τας 12 (2 ασίστ), Βένε 7 (2/2 τρίποντα, 3 ριμπάουντ), Χέρμετ 3 (1), Γιοέσαρ 5 (1/4 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ρίισμαα, Κόνοντσουκ 13 (2/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 λάθη), Κουλαμάε 9 (5 ριμπάουντ, 8 ασίστ)

ΛΕΤΟΝΙΑ (Μπάνκι): Μέγιερις, Πορζίνγκις 26 (8/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 8/10 βολές, 5 ριμπάουντ, 6 λάθη, 2 μπλοκ), Ντάβις Μπέρτανς 6 (10 ριμπάουντ), Νταϊρίς Μπέρτανς 2, Σμιτς 7, Λόμαζς 9 (3/16 σουτ, 3 ριμπάουντ, 4 ασίστ), Γκραζούλις 7 (1/1 τρίποντο), Κούρουκς, Ζάγκαρς 8 (2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Ζόρικς 6 (2).

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Η Εσθονία αντιμετωπίζει την Τσεχία (30/8, 14:45), ενώ η Λετονία την Σερβία (30/8, 18:00).