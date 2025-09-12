EuroBasket 2025, Γερμανία – Φινλανδία: Εξωγήινος Βάγκνερ με 20 πόντους στο πρώτο μέρος του ημιτελικού

Ασταμάτητος ο Φραντς Βάγκνερ στο πρώτο μέρος του ημιτελικού της Γερμανίας με τη Φινλανδία για το EuroBasket 2025.

Ο Φραντς Βάγκνερ ήταν ασταμάτητος στο πρώτο μέρος του ημιτελικού της Γερμανίας με τη Φινλανδία για το EuroBasket 2025.

Όπως γράφει το Sport24, ο Γερμανός φόργουορντ σκόραρε 20 πόντους από σε 17’29” στο πρώτο μέρος, μετρώντας 3/7 δίποντα και 3/6 τρίποντα.

Συγκεκριμένα, σκόραρε τους 20 από τους 61 πόντους της Γερμανίας στα πρώτα 20 λεπτά.