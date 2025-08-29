EuroBasket 2025: Γερμανία – Σουηδία 105-83: Άνετο 2/2 με Σρούντερ και Βάγκνερ

Ξεκούραστο 2/2 για την Γερμανία, που επικράτησε εύκολα της Σουηδίας με 105-83 για το Group B του EuroBasket 2025.

Η Γερμανία επικράτησε εύκολα της Σουηδίας με 105-83, σημειώνοντας το 2/2 στον Β’ όμιλο του EuroBasket 2025. Οι Σουηδοί παραμένουν χωρίς νίκη.

Ο Άλεξ Μουμπρού απουσίασε και πάλι λόγω λοίμωξης, με τον Άλαν Ιμπραχίμαγκιτς να εκτελεί χρέη head coach.

Όπως αναφέρει το SPORT24, Ντένις Σρούντερ και Φραντς Βάγκνερ ηγήθηκαν της Γερμανίας, αποτελώντας τους κύριους εκφραστές των επιθετικών ενεργειών της ομάδας τους.

ΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζουράποβιτς, Προκ, Μάνχαϊμ

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 27-17, 59-42, 84-66, 105-83

Οι επόμενοι αγώνες των δύο ομάδων: Η Γερμανία αντιμετωπίζει τη Λιθουανία (30/8, 13:30), ενώ η Σουηδία τη Μ. Βρετανία (30/8, 16:30).