EuroBasket 2025: Η Σουηδία πέρασε στους “16” με μία νίκη και τον πιο απρόσμενο τρόπο

Ένα απίθανο αποτέλεσμα έφερε την Σουηδία στους “16” του EuroBasket.

Η Σουηδία κατάφερε με τον πιο “κουφό” τρόπο να περάσει στους “16” του EuroBasket αφού μετά τη νίκη της Μεγάλης Βρετανίας επί του Μαυροβουνίου με 83-89, οι τρεις ομάδες έμειναν στην μία νίκη (με τους Σουηδούς να χρωστούν ένα παιχνίδι) και η ομάδα του Πέλε Λάρσον υπερισχύει στην ισοβαθμία.

Οπως αναφέρει το Sport24.gr το Μαυροβούνιο έκανε το “δύσκολο” το απόγευμα της Δευτέρας κερδίζοντας την Σουηδία, που θεωρητικά ήταν η μεγάλος αντίπαλος του για την πρόκριση, ωστόσο έχασε από τους Άγγλους που είχαν ήδη αποκλειστεί και αποκλείστηκε από τη συνέχεια.

Έτσι, οι Σουηδοί που είχαν κερδίσει με διαφορά 19 πόντων τη Μεγάλη Βρετανία (59-78) και έχασαν με έξι από το Μαυροβούνιο (81-87) προκρίθηκαν στην επόμενη φάση.

Οι ίδιοι γιόρτασαν την τροπή αυτή των πραγμάτων με ένα φανταστικό tweet, στο οποίο ανέφεραν: “Τι συμβαίνει! Είμαστε στη φάση των 16”.