EuroBasket 2025, Ισπανία – Ελλάδα 86-90: Πρωτιά για την Εθνική με Γιάννη από άλλο πλανήτη

Η Ελλάδα κατάφερε να νικήσει με 90-86 την Ισπανία και να κατακτήσει την πρώτη θέση του ομίλου της Λεμεσού. Αντίπαλος το Ισραήλ στα προημιτελικά του EuroBasket 2025.

Το διακύβευμα, το βράδυ της Πέμπτης (4/9) στο κατάμεστο Σπύρος Κυπριανού στη Λεμεσό, ήταν μεγαλύτερο για την Ισπανία. Το πραγματικό κίνητρο όμως το είχε η Ελλάδα, που νίκησε με 90-86 για να κατακτήσει την πρώτη θέση του Γ’ ομίλου του EuroBasket 2025 και να αποκτήσει ένα πιο βατό μονοπάτι στο δρόμο προς τα βάθη της διοργάνωσης.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε πράγματα και θαύματα απέναντι σε μία ομάδα που τον έδειρε με αντιαθλητικό τρόπο, ο Κώστας Σλούκας έπαιξε πολύ πάνω από τα ανθρώπινα όριά του και έβαλε το μεγάλο καλάθι, ο Κώστας Παπανικολάου ήταν συγκινητικός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ ΜΑΓΙΚΟΣ, όσοι έπαιξαν βοήθησαν, άλλος περισσότερο και άλλος λιγότερο, για ένα αποτέλεσμα πραγματικό χρυσάφι, όπως γράφει το SPORT24.

Επόμενος αντίπαλος της Ελλάδας, στη φάση των 16, το Ισραήλ του Ντένι Άβντιγια και του Ρόμαν Σόρκιν.

Η Ισπανία, από την άλλη, βρέθηκε στο καναβάτσο αλλά έδωσε εκπληκτική μάχη με πείσμα και με πίστη. Οι 19χρονοι Σέρχιο ντε Λαρέα – Μάριο Σεν Σουπερί ενθουσίασαν και έδειξαν σκηνές από τα προσεχώς, όμως ο Σέρτζιο Σκαριόλο και η ομάδα του θα γυρίσουν στην πατρίδα καθώς οι Ίβηρες αποκλείστηκαν για πρώτη φορά στην ιστορία τους από τη φάση των νοκάουτ.